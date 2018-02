En 65-årig kvinde har fortalt, at hun var på Mølmarksvej, og at hun ramte noget, oplyser politiet.

København. Fyns Politi mener at have fundet den bilist, der tirsdag morgen påkørte og efterlod en kvæstet niårig dreng på Mølmarksvej i Svendborg.

Politiet har haft kontakt med en 65-årig kvinde fra Sydfyn, der har erkendt at have været på stedet og ramt noget, oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Kvinden er anholdt og vil blive sigtet for blandt andet uagtsom legemsbeskadigelse og for at flygte fra ulykkesstedet i sin bil efter påkørslen.

Anklagemyndigheden vurderer, at der ikke er grundlag for at kræve hende varetægtsfængslet. Derfor vil hun blive løsladt, når hun er blevet afhørt.

Allerede onsdag havde politiet fundet frem til videoovervågning, der viser, at det var en personbil, som påkørte og efterlod en bevidstløs niårig dreng tirsdag morgen.

Videoen viser, hvordan drengen kom løbende ad Jægermarken og krydser Mølmarksvej. Her blev han påkørt af en mellemstor, mørk personbil.

Bilisten kørte fra stedet uden at give sig til kende.

Politiet oplyste onsdag, at bilen ikke havde kunnet undgå at få skader på fronten ved sammenstødet.

Derfor har politiet efterlyst folk, som kunne have set en sådan bil, eller i øvrigt havde oplysninger, der kunne hjælpe med at finde flugtbilisten.

Det var imidlertid en politipatrulje, der fandt frem til kvinden.

Betjentene var ved at standse en anden bil, da de på en parkeringsplads så en bil, der passede med beskrivelsen af flugtbilen og med skader på fronten.

Drengen blev fundet halv otte tirsdag morgen på fortovet på Mølmarksvej. I første omgang var der mistanke om, at han havde fået et epileptisk anfald.

Men da han blev undersøgt på Odense Universitetshospital, kunne lægerne konstatere, at han havde brækket ben, skuldre og hofter, og at han ikke lider af epilepsi, men var blevet påkørt.

/ritzau/