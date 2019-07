Det endte i et voldeligt optrin, da en kvinde søndag morgen fik nej til en gratis børnebolle hos den populære brødkæde Lagkagehuset.

En gratis bolle til børnene er ikke noget usædvanligt syn, når man besøger supermarkeder og bagere rundt om i landet.

Det kræver som oftest, at man har et barn med i butikken.

Men det havde en kvindelig kunde ikke, da hun søndag morgen besøgte Lagkagehuset i Lyngby, hvor hun efterspurgte en af de populære børneboller.

Af den grund fik hun nej af ekspedienten, og det fik kvinden til at blive så sur, at hun kastede en keramikskål efter den kvindelige ekspedient i forretningen, skriver Nordsjællands Politi i døgnrapporten.

'Da kvindens kollega forsøgte at få den utilfredse kunde til at blive på stedet indtil politiet kom, skubbede en mand, der var i følgeskab med den kvindelige kunde, kollegaen væk, hvorefter de to kunder kørte fra stedet,' skriver politiet videre.

Henriette Døssing, presseansvarlig hos Nordsjællands Politi, oplyser til B.T., at man endnu ikke har fået fat på kvinden.

»Vi har et registreringsnummer på bilen, som de kørte væk i, men jeg har ikke oplysninger om, at vi har fået kontakt til kvinden endnu,« siger Henriette Døssing. Hun kan ikke oplyse, om ekspedienten kom til skade i forbindelse med optrinnet.