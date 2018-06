En sejlerulykke i Rønne havn betyder, at en tysk kvinde er indlagt efter, hvad der betragtes som en alvorlig ulykke, oplyser Bornholms Politi.

Ulykken, der fandt sted tirsdag aften klokken 20.04, skete tilsyneladende fordi, et sejlskib ikke kunne få sejlene ned samtidig med, at der var blæsende forhold i havneområdet. Da catamaranfærgen mellem Rønne og Ystad samtidig skulle i havn, blev situationen pludselig kritisk.

»I forbindelse med, at færgen Leonora Christina skal ind, må et tysk sejlskib lave en undvigemanøvre, og der er så en tysk kvinde, der kommer til skade. Hun får noget i hovedet og slår sig så alvorligt, at hun bliver overført til Rigshospitalet,« siger vagtchef Peter Johansen.

Ulykken skete i Rønne Havn: Foto: Google Streetview

Der er tale om en 54-årig kvinde, der ifølge vagtchefen formentlig fik noget reb i hovedet, da undvigemanøvren fandt sted.

Politiet efterforsker nu sagen, men den umiddelbare melding er, at der lader til at være tale om en ulykke.

Ifølge Danske Færger A/S, der står for driften af Bornholmerfærgen, sejler færgerne som planlagt onsdag.