En 86-årig kvinde har mistet livet, efter hun blev påkørt af en ung mand på et elektrisk skateboard.

Det skriver FrederiksbergLiv.

Ulykken skete 10. april ved et busstoppested ved Aksel Møllers Have på Frederiksberg – og kvinden afgik ved døden seks dage senere.

Den yngre mand kom ifølge eget udsagn kørende, samtidig med at en person var ved at trække sin cykel ud på cykelstien.

Han har forklaret, at han måtte undvige for ikke at ramme personen, hvorfor han trak til venstre. Her ramte han kvinden, som netop var steget ud af en bus og stod på cykelstien.

Kvinden fik skader i nakken og blødninger i hjernen – og hendes liv stod altså ikke til at redde.

Københavns Politi har indledt en efterforskning af sagen, oplyser de til FrederiksbergLiv.