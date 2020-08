Det udviklede sig søndag middag dramatisk, da to kunder kom op at skændes i Kvickly.

I hvert fald blev den ene kunde, en mand, så fortørnet over uoverensstemmelsen, at han angiveligt valgte at sende et knytnæveslag direkte i ansigtet på den anden, en kvinde.

Det skriver TV Syd, der desuden kan berette, at hændelsen fandt sted omkring 11.20 i indkøbscenteret Bryggen i Vejle.

Ifølge mediet spænede den formodede gerningsmand ud af supermarkedet efter hændelsen, og derfor efterlyser politiet nu vidner, der har overværet overfaldet.

»Manden er skaldet, bærer briller, er iført gult tøj og har ikke et fuldt tandsæt,« siger Hans Hoffensetz, vagtchef i Sydøstjyllands Politi, til TV Syd og fortsætter:

»Vi har derfor en forhåbning om, at nogen kan have set ham, da han stikker lidt ud i billedet, eftersom han også er løbet ud af Bryggen i Vejle.«

Politiet kan endnu ikke oplyse, hvad der er gået forud for skænderiet og det efterfølgende knytnæveslag, da afhøringen af den forurettede kvinde endnu ikke er afsluttet.

Efter hændelsen delte politikredsen et opslag på Twitter, hvor de søger vidner til overfaldet.

Sydøstjyllands Politi oplyser klokken 15.30 til B.T., at de endnu ikke har modtaget nogen henvendelser fra vidner, og de dermed ikke er kommet nærmere gerningsmandens identitet.