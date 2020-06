Rystet, men snedig.

Og i det lange løb ualmindelig koldblodig.

Sådan synes Olof Palmes formodede morder, den nu afdøde 'Skandiamand' Stig Engström, at have reageret i tiden efter drabet på den svenske statsminister i 1986.

Og det fik ham til at gå under efterforskernes radar i den 34 år gamle mordgåde, selv om hans adfærd lige efter gerningstidspunktet virkede besynderlig og ikke blev understøttet af et eneste vidneudsagn fra andre tilstedeværende.

Han døde i 2000 som 66-årig.

Den dengang 52-årige grafiker Stig Engström arbejdede på drabsaftenen 28. februar over til sent på aftenen og forlod sin arbejdsplads i Skandiahuset på Sveavägen i Stockholm kl. 23.19.

Kontorhuset ligger kun omkring 30 meter fra det vejkryds, hvor Olof Palme blev dræbt af et skud i ryggen halvandet minut senere.

'Skandiamanden' siger selv, at han knælede ved ramte statsminister, var i kontakt med Lisbet Palme og henvendte sig til en række politifolk ved gerningsstedet.

Det kunne ingen dog bagefter bekræfte, og da han omkring 20 minutter senere kom tilbage til sin arbejdsplads, virkede han ifølge portnerne meget rystet.

Den svenske statsminister Olof Palme blev dræbt af et skud i ryggen på åben gade i Stockholm 28. februar 1986. Foto: TOBBE GUSTAVSSON/TT

Efter at et signalement af gerningsmanden er oplyst i en tv-udsendelse kl. 12.08 næste dag, ringer Stig Engström selv til politiet kl. 12.20 for at gøre opmærksom på, at han havde været på gerningsstedet og muligvis kan være blevet forvekslet med gerningsmanden.

Og kort efter kontaktede han avisen Svenska Dagbladet, som tog hjem for at interviewe ham i hans køkken. Her lod han sig beredvilligt fotografere, mens han fortalte om, hvordan han sammen med en pige havde forsøgte at redde livet på den skudsårede statsminister, som ifølge billedteksten havde blødt kraftigt fra munden.

Herefter tog han på en uges skiferie med sin kone og blev først egentligt afhørt af politiet 10. marts. Efterhånden fejede politiet ham af som et besværligt vidne, som på uforklarlig vis ikke blev inddraget i en stor rekonstruktion af mordet, som politiet gennemførte 5. april.

Politiets afspærring af gerningsstedet i Stockholm var ikke særlig omfattende, og i stedet voksede der i timerne efter drabet på Olof Palme et blomsterhav frem på stedet. Først dagen efter fandt en civil kvinde den kugle, der havde dræbt den svenske statsminister. Foto: ANDERS HOLMSTROM

Stig Engström tog dog igen initiativ til at stille sig frem i pressens rampelys og tilbød svensk tv at lave en personlig rekonstruktion af sine egne oplevelser på gerningsstedet.

Her håner han ligefrem politiet:

»Politiet siger, at de er i gang med at lægge et puslespil. Så skal man vel ikke fjerne brikker, som hører til puslespillet? Men måske er man ikke så god til at lægge puslespil,« lyder det fra manden, som altså nu er blevet udpeget som Palmes morder.

Daværende efterforskningsleder Hans Holmer oplyste allerede i marts 1986, at Olof Palme var blevet dræbt med skud fra en Smith & Wesson .357 Magnum-revolver. Trods prøveskydning af over 400 våben er drabsvåbnet så vidt vides endnu ikke fundet. Foto: TT NEWS AGENCY

Men dengang fik det ikke alarmklokkerne til at ringe hos efterforskerne, som i stedet i februar 1987 til de nuværende efterforskeres store undren skrev ham definitivt ud af efterforskningen.

Nok lignede han ifølge centrale vidneudsagn gerningsmanden på en prik og havde været iklædt samme tøj, men alligevel blev han vurderet til ikke at kunne være morderen.

Endda selv om han med en militær fortid og et medlemsskab af en skytteforening havde skydeerfaring, færdedes i Palme-kritiske kredse og var kendt for selv at have en skarp og negativ indstilling til Olof Palme.

Han havde selv tidligere været medlem af det liberalt-konservative parti Moderaterne.

Desuden var hans nabo våbensamler og havde et helt værelse fyldt af skydevåben - heriblandt et våben med samme kaliber .357 som gerningsvåbnet.

Den socialdemokratiske statsminister Olof Palme havde været i biografen med sin kone Lisbet, lige inden parret blev angrebet af en revolvermand på åben gade i Stockholm 28. februar 1986. Kun hun overlevede. Her ses de med to af deres tre sønner. Foto: Svensk Pressefoto

I årene før Stig Engströms død tog hans alkoholmisbrug fart, og i 1997 blev han taget for grov spirituskørsel. Senere blev han separeret, og i 2000 blev han fundet død i sengen i sin lejlighed i Täby. Han havde hovedtelefoner på, og ved siden af sengen stod en tom flaske whisky og en tom æske med smertestillende piller.