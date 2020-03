27-årige James Schmidt, anklaget for at være seriemorder, rokker uroligt på kontorstolen.

I vidneskranken i Københavns Byret forsøger han at forklare sig ud af den store mængde bevismateriale mod ham:

Handsker med dna-spor fra en af de dræbte. Betalingskort i hans lomme samt nøgler fra to af de dræbte.

Beviser, der peger på, at han står bag rovmord på tre pensionister fra samme boligblok på Østerbro i København.

Den mistænkte i sagen er den 27-årige James Schmidt.

Her boede hans mor, så James Schmidt kom ofte i bygningen. Han kendte derfor det ene offer, Inez Hasselblad, der boede i nabolejligheden.

Faktisk havde Hasselblad skældt ham ud på grund af larm fra en fest i sommerferien 2018. Men forholdet var godt, forklarer han.

»Hun var vist ret ligeglad. Vi skulle bare lukke altandøren. Hun gav overhovedet ikke udtryk for, at hun var bange for os,« siger James Schmidt.

Han blev anholdt 9. marts sidste år under et besøg i biografen Imperial, hvor der blev vist superheltefilmen Captain Marvel.

Kort tid inden havde Danske Bank meddelt politiet, at der var forsøgt hævet penge på Inez Hasselblads betalingskort ved biografen.

På det tidspunkt var kvinden omkring et døgn tidligere fundet død i sin lænestol i hjemmet.

Det var datteren Malene Hasselblad, der i første omgang opdagede, at morens kort blev brugt, hvilket fik politiet til at indlede en efterforskning.

Først var opfattelsen, at der var tale om en naturlig død. Men en obduktion viste, at hun blev kvalt. Hun ville være blevet oldemor til maj sidste år, hvis hun stadig levede.

Det tredje offer blev 81-årige Inez Hasselblad. Her er hun sammen med sin datter Malene Hasselblad, der blev kendt i Danmark, da hun vandt Robinson Ekspeditionen i 2001.

I James Schmidts lommer fandt politiet både betalingskort og nøgler til Inez Hasselblads samt afdøde Peter Olsens lejligheder. Betalingskortene havde den tiltalte en forklaring på.

To dage før, 7. marts, havde han banket på hos Inez Hasselblad, fordi han ville låne den ældre dames telefon til at ringe til sin mor. Hans egen telefon var løbet tør for strøm.

Der blev ringet til James Schmidts mor fra Hasselblads telefon kl. 19.03 og 19.26. Men imellem de to opkald ringede han til en ven fra sin egen telefon, hvilket ifølge anklager Søren Harbo kalder på en forklaring. Til det svarer James Schmidt:

»Min egen telefon var til opladning, da jeg skulle ringe til min mor.«

Blot en time senere samme aften, kl. 20.19, bliver der forsøgt hævet på Hasselblads betalingskort. Ifølge James Schmidt er han kommet til at tage hendes kort, da han forlader lejligheden.

»Der lå nogle kort på hendes rollator i opgangen, som jeg putter i lommen.« Først næste dag opdager han, at det er hendes kort, forklarer han.

Ved en ransagning i hans lejlighed fandt politiet et par blå handsker. En undersøgelse har vist, at der var dna-spor fra Inez Hasselblad på handskerne. Også det har James Schmidt en forklaring på.

Han havde handskerne på, da han besøgte den 81-årige kvinde, fortæller han:

»Jeg hilser på hende, da jeg kom, og jeg gav hende jo også hånden, da jeg hjælper hende op af stolen. Hun skulle jo hjælpes op, fordi hun var gammel.«

Før Inez Hasselblads død havde to andre pensionister i samme ejendom også mistet livet inden for godt en måned.

82-årige Eva Hoffmeister blev dræbt 5. februar omkring klokken 14 i sin lejlighed – formentlig ved kvælning – og fik frastjålet sit hævekort.

Mindre end en måned senere, 2. marts, blev 80-årige Peter Olsen kvalt omkring klokken 9.20 i sin stuelejlighed.

James Schmidt nægter at have dræbt de tre. Til gengæld erkender han at have misbrugt sin stedfars kontokort.

»Jeg var hjemme hos ham, og det lå på bordet. Jeg boede der på det tidspunkt i januar 2019. Jeg brugte hans kort til at betale turen til Istanbul. Han opdagede det selvfølgelig. Det drejede sig om 43.000,« siger den tiltalte.

Anklagemyndigheden går primært efter at få ham idømt fængsel på livstid for de tre pensionistdrab. Og ellers tidsubestemt forvaring.

Faktisk har den 27-årige James Schmidt, der er født i Sydsudan og kom til Danmark som syvårig med navnet Lual Lual, allerede tidligere prøvet at blive idømt forvaring.

Det skete i 2011, hvor han i både byretten og landsretten blev idømt forvaring for som 17-årig at have voldtaget en ung pige på bare 14 år og for drabsforsøg på en kvinde, som han forsøgte at kvæle, så hun kom i udtalt livsfare.

Men i april 2012 valgte Højesteret at omstøde den tidsubestemte forvaringsdom til syv års fængsel. Og i januar 2017 var han igen på fri fod – indtil han blev fængslet for de tre rovmord på Østerbro.

I den nuværende retssag er der afsat 12 retsdage, og der skal afhøres ikke mindre end 60 vidner. Der forventes dom 13. maj.