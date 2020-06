En hårdt kvæstet mand blev tirsdag formiddag fundet af tilfældige forbipasserende på en vej i Holbæk centrum.

»Vi formoder, at han er blevet stukket flere gange med kniv. Hans tilstand er alvorlig,« fortæller pressemedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi, Charlotte Tornquist, til B.T.

Politiet fik anmeldelsen 10.37 og rykkede straks ud til stedet omkring Lindevej i den centrale del af byen.

Vejen blev afspærret, mens ambulancepersonale og politi arbejdede på stedet.

Holbæk - Lindevej: offeret er bragt på sygehuset og får fornøden behandling for sine kvæstelser. Området er fortsat afspærret under politiets undersøgelser. Modpart/mistænkt i overfald eftersøges. #politidk — Midt-Vestsj. Politi (@MVSJPoliti) June 9, 2020

Kort før klokken 12 skrev politiet på Twitter, at offeret er fløjet med helikopter til hospitalet for at få behandling.

Kl 13.00 siger politiet til B.T., at manden er i livsfare på hospitalet, og at tre personer er anholdt i sagen. De kender alle offeret.

»De kender hinanden, og vi har en mistanke om, at der er tale om et internt opgør. Men præcis hvilke roller, de tre har haft i sagen, er vi i gang med at klarlægge,« siger Charlotte Tornquist.

Politiet kan på nuværende tidspunkt ikke sige, om endnu flere forventes anholdt i sagen, som kan ende som en drabssag på grund af offerets alvorlige tilstand.

Klokken 15:35 fortæller polititet til B.T., at der ikke er nyt i sagen. Der er ikke flere anholdte, og manden er i gang med at blive opereret, så der er heller ikke nyt om hans tilstand.