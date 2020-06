En kutter er sunket ud for Hirtshals.

To nordmænd blev bjærget i land med hjælp fra redningshelikopter og Hirtshals redningsstation.

Det fortæller vagthavende officer i Forsvarets redningscentral Frank Thorsen til B.T.

»Situation er afklaret. De to nordmænd blev bragt med ambulance til hospitalet i Hjørring, de har det begge to godt,« siger Frank Thorsen.

Kutteren sejlede fra Hirtshals, da den pludselig begyndte at tage vand ind. De to norske fiskere udsendte derefter nødsignalet 'mayday' over deres radio.

Fem minutter før hjælpen nåede frem, var kutteren sunket, og de to fiskere var i deres redningsflåde.

Ifølge mediet Fiskerforum forliste kutteren omkring fem sømil vest af Hirtshals.

Skibet var netop blevet repareret i Hirtshals, hvor den havde opholdt sig i en længere periode.