Den 35-årige psykisk ustabile mand A.M., der er sigtet for knivoverfaldet på en 42-årig mor og hendes 11-årige datter, har en voldsom og blodig fortid.

Mandag blev A.M. fængslet i fire uger i surrogat på en lukket retspsykiatrisk afdeling. Sigtelsen lyder på drabsforsøg.

Lørdag formiddag klokken cirka 10.40 angreb han ifølge sigtelsen mor og datter på Hold An Vej i Ballerup. Moren blev stukket i ballen og er stadig indlagt. Datteren fik et snitsår i armen og er nu udskrevet.

Og det er ikke første gang, den 35-årige er involveret i et brutalt overfald.

Den dengang 18-årige mand blev i 2003 sammen med en 22-årig medgerningsmand sigtet for grov vold mod den fængselsdømte byggematador Kurt Thorsen. Her forlader han retten i Grindsted efter et grundlovsforhør. Foto: Claus Fisker Vis mere Den dengang 18-årige mand blev i 2003 sammen med en 22-årig medgerningsmand sigtet for grov vold mod den fængselsdømte byggematador Kurt Thorsen. Her forlader han retten i Grindsted efter et grundlovsforhør. Foto: Claus Fisker

At A.M. er både farlig og utilregnelig, stod klart allerede, da han som 18-årig deltog i et grusomt overfald på den bedrageridømte erhvervsmand Kurt Thorsen.

I 2003 afsonede den tidligere entreprenør en dom for dokumentfalsk og bedrageri i den meget omtalte PFA-sag.

Kurt Thorsen sad i sin celle og talte i telefon, da to unge mænd kom ind og låste døren. Manden, der nu er sigtet for knivoverfaldet på mor og datter, var den dag bevæbnet med en kødhammer. Hans medsammensvorne – en dengang 22-årig mand – havde medbragt et stykke klæde med en billardkugle i.

Og så gik de ellers løs på Kurt Thorsen.

Den tidligere entreprenør Kurt Thorsen blev i 2003 overfaldet med en hammer, da han afsonede en dom for dokumentfalsk og bedrageri i Sdr. Omme. Foto: Claus Bech Vis mere Den tidligere entreprenør Kurt Thorsen blev i 2003 overfaldet med en hammer, da han afsonede en dom for dokumentfalsk og bedrageri i Sdr. Omme. Foto: Claus Bech

»Der lyder simpelthen et brag inde i hovedet. Man kan ikke forstå det. Slår han mig virkelig i hovedet?«

Sådan fortalte Kurt Thorsen om overfaldet i dokumentarserien 'Vold bag tremmer', der blev sendt på DR1 i 2015. Erhvervsmanden fik åbent kraniebrud og måtte igennem et langt behandlings- og genoptræningsforløb på Herning Centralsygehus.

De to overfaldsmænd blev i byretten hver idømt halvandet års fængsel for overfaldet. I retten kom det frem, at der var blevet råbt 'du skal dø, dit svin' og 'dit stikkersvin', under overfaldet, der mentes at være bestilt efter rygter om, at Kurt Thorsen havde angivet en indsat, der solgte narko i fængslet.

Fire år efter overfaldet fortalte A.M. imidlertid en anden og mere afstumpet historie om overfaldet.

Lørdag formiddag var der et knivstikkeri i Ballerup på den københavnske Vestegn. Foto: Presse-Fotos.dk Vis mere Lørdag formiddag var der et knivstikkeri i Ballerup på den københavnske Vestegn. Foto: Presse-Fotos.dk

Det skete, da Ekstra Bladet interviewede den nu 22-årige voldsmand på en psykiatrisk afdeling i Ballerup. Den psykiatriske afdeling ligger på Hold An Vej kun få hundrede meter fra det sted, hvor mor og datter blev stukket ned lørdag formiddag.

I interviewet afviste A.M., at overfaldet på Kurt Thorsen var bestilt. Han fortalte i stedet, at han besluttede sig for at tæve erhvervsmanden efter nogle uheldige kommentarer i tv-stuen.

»Der var noget i fjernsynet om 9/11. Og så spurgte Thorsen mig, hvor jeg er fra. Da jeg svarede 'Marokko', spurgte han mig, om jeg så også går ind for terrorisme, ligesom han gjorde grin med Marokkos konge, som han kaldte en playboy,« fortalte A.M. til Ekstra Bladet i 2007.

Siden da har den nu 35-årige mand fortsat sin karriere med at begå personfarlig kriminalitet. Han har en stribe domme bag sig, blandt andet en dom for væbnet røveri. Mens han afsonede sin røveridom, blev han i 2013 antruffet af politiet på en stripklub i København. Der var han bevæbnet med en Sastava-pistol, der var isat et magasin med fem skarpe 9mm-patroner.