Lige nu har Sydøstjyllands Politi udsendt en efterlysning efter 81-årige Kurt.

Det fremgår af politikredsens Twitter.

'Kurt er i dag kl. 17 gået fra Nygårdsvej i Horsens,' lyder det.

81-årige Kurt er dement og 182 centimeter i højde, lyder det fra Sydøstjyllands Politi.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

Derudover beskrives han som værende almindelig bygning.

Ifølge sydøstjyllands Politi er han iført lysegrå tyk jakke og grå hue.

Man opfordrer beboere i området til at kigge i deres skure og udhuse, for at se om Kurt er der.

Hvis man finder Kurt eller har oplysninger om hans lokation, så bedes man kontakte politiet på 114.