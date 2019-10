Fire kurdere er onsdag idømt fængsel og udvisning i Østre Landsret efter brandangreb mod tyrkisk ambassade.

Østre Landsret har onsdag stadfæstet fængsels- og udvisningsdom til fire kurdiske mænd, der i marts i 2018 kastede brandbomber mod den tyrkiske ambassade i København.

Straffene til de tre lyder på fængsel i et år og ni måneder, mens den fjerde straffes med fængsel i et år og seks måneder. De er alle blevet udvist og må først vende tilbage til Danmark efter 12 år.

I februar nåede Københavns Byret frem til samme resultat. De tre af mændene accepterede dengang rettens afgørelse med hensyn til spørgsmålet om skyld. Men de ville have en lavere straf.

Den fjerde mand ville frifindes, men landsretten har altså ikke fundet grund til at imødekomme de fire mænds krav.

De fire mænd er syriske statsborgere og tilhører alle det kurdiske miljø i København. Under byretssagen forklarede en af mændene, at han stammer fra byen Afrin i det nordvestlige Syrien.

Den by blev indtaget af tyrkiske styrker i begyndelsen af 2018. Det fik ifølge mandens en ellers planlagt fejring af det kurdiske nytår, som skulle finde sted i Odense, til at gå i vasken.

I stedet tog han til et kurdisk mødested i Valby i København, hvor han mødte de tre andre. De kørte omkring i byen, og på et tidspunkt opstod idéen om et angreb på ambassaden.

Formålet var at skabe opmærksomhed på kurdernes situation i Syrien. De havde syv brandbomber - kaldet molotovcocktails - med til ambassaden. Flere af dem ramte ambassadens vinduer.

Det var dog kun bygningens yderside, der led skade under angrebet, og skaden var kun kosmetisk. Mændene blev da også kun dømt for den mildeste af straffelovens paragraffer om brandstiftelse.

