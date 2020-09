Østre Landsret udviser kurdisk mand med tyrkisk statsborgerskab i sag om forsøg på medvirken til terror.

En sag om droner og andet udstyr til Islamisk Stat giver torsdag Østre Landsret en dom på fængsel i otte år til en tyrkisk statsborger. I byretten fik han fire år.

Den 31-årige Umut Olgun udvises af Danmark, hvor han har boet hele sit liv.

Han forsøgte at medvirke til Islamisk Stats terror, da han i 2017 sendte seks termiske kameraer til terrororganisationen. Desuden sørgede han for andre forsendelser af udstyr.

Olgun, der er kurder og fra Brøndby Strand, er blevet omtalt som chauffør i sagen. Mens han kørte for Uber, installerede PET mikrofoner i bilen, og nogle af aflytningerne er indgået som bevis i den omfattende sag.

Anklagemyndigheden mente, at straffen skulle være fængsel mellem 12 og 14 år. Forsvareren anbefalede højst fire år.

Desuden er to andre mænd dømt for at fremme Islamisk Stats virksomhed ved at levere cirka 30 forsendelser med propeller, kameraer og droneudstyr til organisationen.

Den ene, Fady Atef Mohammad, straffes med fængsel i fire år og seks måneder, hvilket er et år mere end resultatet i Københavns Byret i december sidste år.

Den anden, Coskun Ibrahim Simsir, idømmes fængsel i tre år. Det er seks måneder mere end i byretten.

Fady Mohammad er færdedes i ekstremistiske kredse. For eksempel deltog Said Mansour, den såkaldte boghandler fra Brønshøj, ved hans bryllup. Han har undervist på Cph Business.

Landsretten har fastslået, at han havde en ledende rolle, da der blev sendt komponenter til Islamisk Stats droneprogram, som blev styret af den ingeniøruddannede Basil Hassan. Sidstnævnte blev efterlyst for drabsforsøget på forfatteren Lars Hedegaard.

Underviseren kan ikke forstå dommen.

- Jeg vil bare sige helt klart. Der er begået justitsfejl. Jeg mener ikke, der er tale om retfærdighed og objektivitet fra jeres side, siger han tidligere torsdag til nævninger og juridiske dommere.

/ritzau/