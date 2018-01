Et maleri af Emil Nolde - 'Middag i Emmaus' - som i 2014 blev stjålet fra Ølstrup Kirke ved Ringkøbing, er dukket op i Nordtyskland.

Det skriver Ekstra Bladet.

Tyven eller tyvene gik tilsyneladende ind i kirken ved højlys dag 11. marts og stjal det 60 gange 80 centimeter store maleri, der er vurderet til omkring 10 millioner kroner.

Siden har det været forsvundet.

Men af en politirapport fra 24. november sidste år fremgår det, at politiet i Slesvig-Holstein har givet Rigspolitiet i Danmark besked om, at en gruppe kriminelle hævdede at være i besiddelse af maleriet, skriver Ekstra Bladet.

Maleriet er nu i tysk politis varetægt og vil blive udleveret til Danmark.

/ritzau/