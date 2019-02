Jens Faurschou hyrede internationale detektivbureau for at bevise modkrav i retssag mod italienere.

Kunsthandler Jens Faurschou har ingen kommentarer til affæren om en handel med et maleri af Picasso, som indebærer en regning på godt 28 millioner kroner.

Det oplyser en medarbejder hos Faurschou i en mail til Ritzau.

Midt i januar blev han af Østre Landsret dømt til at betale en italiensk enke og hendes to døtre i alt 17,5 millioner kroner, som han manglede at betale for sit køb af Pablo Picassos maleri "Maleren og Modellen".

Ifølge dommen skal han også betale renter, og de beløber sig til cirka 11 millioner kroner, oplyser advokat Jakob Lentz. Han repræsenterer italienerne, som er arvinger efter kunsthandleren Gianni Schubert i Milano.

Det var i 2009, at den danske kunsthandler købte Picasso-maleriet af Schubert. Det følgende år afgik Gianni Schubert ved døden. Han blev dræbt af en af sine medarbejdere på Galleria Arte Borgogna.

Da enken og hendes børn bad om, at fremtidige betalinger skulle gå til en konto i Schweiz, stoppede Jens Faurschou betalingerne.

I landsretten har han blandt andet forklaret, at der kunne være noget uldent ved at betale til den hemmelige schweiziske konto.

Imidlertid noterer de tre landsdommere, at han ikke oprindeligt gav udtryk for en sådan bekymring, og de fastslår, at han skylder arvingerne resten af betalingen for maleriet, nemlig 17,5 millioner kroner.

Som nævnt skal renter lægges oveni, og dertil kommer sagsomkostninger på mere end en halv million.

Undervejs i processen rejste Jens Faurschou imidlertid et modkrav. Først lød det på 41,4 millioner kroner, men det blev siden reduceret til 22,6 millioner.

Kravet byggede på et udestående, som Museum Jorn i Silkeborg mente at have mod Schubert - og Jens Faurschou overtog denne fordring og brugte den i retten.

I 1970'erne samarbejdede Asger Jorn, der dengang boede og arbejdede i Albisola i det nordlige Italien, med Schubert i Milano.

Museum Jorn mente, at Schubert havde fået fremstillet flere Jorn-skulpturer end oprindelig tilladt af kunstneren, og at Schubert - og senere arvingerne - derfor skulle betale erstatning for krænkelse af ophavsretten.

For at bevise påstanden om fusk hyrede Jens Faurschou det internationale detektivbureau Kroll, men landsretten er ikke blevet overbevist.

Ganske vist kunne noget "tyde på", at der efter Jorns død blev fremstillet flere skulpturer end aftalt, skriver dommerne.

Men de er ikke blevet præsenteret for oplysninger om "det konkrete omfang af fremstillede skulpturer, fremstillingstidspunkter og omstændighederne ved fremstillingen samt Gianni Schuberts eventuelle rolle i forbindelse hermed". Derfor er der ikke bevis for påstanden.

Museum Jorns direktør, Jakob Thage, har fortalt dommerne, at retssagen er "museets eneste mulighed for at få en økonomisk kompensation for den krænkelse af ophavsretten, som er sket".

Han afviser over for Ritzau at svare på, hvilket beløb museet havde håbet på at få ud af sagen.

/ritzau/