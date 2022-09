Lyt til artiklen

Kunne mordet på højgravide Louise Borglit være undgået?

For i tiden op til knivdrabet blinkede talrige advarselslamper mere og mere heftigt omkring den nu 29-årige mand, som efter politiets opfattelse begik drabet i Elverparken i Herlev 4. november 2016.

Eksempelvis mødte hans læge blot to dage før drabet op i selskab med politifolk for at tvangsindlægge ham. Lægen skønnede, at manden var farlig for sig selv og andre, og havde derfor allerede udfyldt de røde papirer, som bliver brugt ved tvangsindlæggelser.

Men i sidste øjeblik fortrød lægen, fordi den nu drabssigtede alligevel ikke virkede psykotisk.

Det kommer frem i femte afsnit af tv-dokumentaren »Nogen må vide noget om Louise Borglit«, der onsdag kan ses på Discovery+.

Her gennemgår journalisterne Jesper Vestergaard Larsen og Bo Norström Weile en række af de faresignaler, som viste sig omkring den nu sigtede, som kategorisk har nægtet at kende noget til drabet siden sin anholdelse i maj i år.

Blandt andet truede han i slutningen af 2015 sin egen mor med en kniv, så han bagefter fik et årelangt polititilhold mod at kontakte sine forældre.

Og 19. september 2016 – altså omkring halvanden måned før drabet på Louise Borglit – startede Gladsaxe Kommune en større indsats op omkring manden, efter at naboer havde udtrykt frygt for ham. »Hvad gør vi???«, lød overskriften på en mail, der blev sendt i den anledning mellem myndighederne.

Louise Borglit blev dræbt med talrige knivstik i november 2016. Mindre end et år efter indledte den nu 28-årige mand, der er anholdt og sigtet for drabet, et voldeligt forhold til en noget ældre kvinde, der ifølge sin egen forklaring blev slået næsten dagligt, inden kæresten forsøgte at dræbe hende. Foto: Privatfoto

Den 27. september bad mandens egen læge om politiets hjælp til at få ham tvangsindlagt, efter at han havde forskanset sig i en kælder med en kniv. Men i to omgange med 10 dages mellemrum lykkedes det ikke at træffe manden.

I oktober advarede et familiemedlem igen om, at den nu anholdte var farlig og utilregnelig. Og over for et opsøgende psykiatrisk team fortalte manden en uge før drabet selv, at han »hører stemmer« og »ikke er herre over sig selv«. Derfor kunne han pludselig eksplodere og gøre ting, som han ikke havde lyst til.

Så sent som to dage før drabet advarede han igen det opsøgende team om, at han frygtede, hvad han kunne finde på, og at han var bange for at springe i luften.

Samlet modtog regionen og kommunen mindst otte bekymrede henvendelser om, at manden var en tikkende bombe i de sidste par måneder op til drabet. Alligevel fik han fortsat lov til at gå frit rundt.

32-årige Louise Borglit var syv måneder henne i sin graviditet, da hun blev myrdet med talrige knivstik i 2016. Foto: Privatfoto

Louises Borglits bedste veninde, Cathrine Golfe, bliver i tv-programmet forelagt forløbet.

»Jeg synes, noget tyder på, at systemet er sygt. At der har været så mange, som har advaret

om en farlig mand, og der ikke er nogen, der har kunnet gøre noget ved det,« siger hun blandt andet.

Med de nye oplysninger sidder veninden med følelsen af, at Louise Borglit måske stadig kunne have

været her i dag, hvis den sigtede vel at mærke er skyldig i det, som anklagemyndigheden sigter ham for.

»Jeg synes, det er rigtig trist at tænke på, at det måske kunne have været undgået. At det her

overhovedet var sket. At den her person kunne have fået noget hjælp, så vi stadig havde haft

Louise her i dag,« siger Cathrine Golfe i tv-programmet.