To kunder var utilfredse med den pris, de mandag aften havde betalt for en vare i en Netto på Nørregade i Hundested.

Derfor blev en 19-årig medarbejder kaldt til kassen for at tale med dem. I stedet udviklede det sig til et voldeligt overfald.

Da den 19-årige Netto-medarbejder kom til kassen, tog den ene kunde fat i hans hår og krave og trak ham henover kassen.

Herefter slog han den 19-årige i ansigtet med knyttet næve, mens han holdt medarbejderen fast.

Det skriver Nordsjællands Politi i døgnrapporten.

Politiet beder nu offentligheden om hjælp til at opklare sagen.

Efter at have modtaget anmeldelsen om vold klokken 20.35 kørte en patrulje til Netto-butikken.

Men ved betjentenes ankomst var de to mænd, forsvundet fra forretningen.

Det var i dette Netto-supermarked, en 19-årig medarbejder blev udsat for vold.

Beskrivelse af de efterlyste:

A (manden, der stod bag det voldelige overfald):

dansk af udseende

23-25 år gammel

ca. 185 cm høj

skaldet

iført sort tøj, dunjakke og bukser, muligvis af mærket Carhartt

har mørke tatoveringer langs halsen og baghovedet

B:

dansk af udseende

23-25 år gammel

ca. 185 cm høj

skaldet

iført sort tøj, dunjakke og bukser, muligvis af mærket Carhartt

har mørke, mindre tatoveringer langs højre side af halsen

De to mænd kørte fra Netto-butikken i en ældre Mazda med lilla, lyserøde og hvide farver malet på og en Mercedes-stjerne på fronten.

Har du oplysninger i sagen, bedes du kontakte Nordsjællands Politi på telefon 114.