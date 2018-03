Kunder på søndagsshopping i Vanløse måtte søndag rømme københavnerbydelens indkøbscenter ‘Kronen,’ da en brandalarm lød søndag eftermiddag.

På Facebook beretter et vidne, hvordan alle branddøre blev lukket til, mens kunderne forlod centret så længe uvisheden om situationen om stod på.

Det viste sig dog heldigvis, at der ikke var grund til bekymring.

Så de besøgende i de 60 butikker kunne ånde lettet op, da de opdagede, at de fremmødte brandbiler ikke behøvede at slukke brand.

Vagthavende Operationschef hos Hovedstadens Beredskab, Tim Ole Simonsen, fortæller, at udrykningen til shoppingcentret skyldtes en automatisk brandalarm.

Hvad der udløste alarmen vides ikke, men ‘de sker relativt ofte,’ lyder det.

Tina Kaagaard Marcussen var i centret, da alarmen gik. Hun fortæller, at alle kunder over centrets højttalersystem fik besked på at forlade centret.

»Folk gik stille og roligt ud. Der var ingen tegn på panik. Folk så mere ud til at være irritieret over det,« siger hun.

Men da alarmen viste sig at være ubegrundet, kunne beredskabet hurtigt pakke sammen igen, fortæller Tim Ole Simonsen.