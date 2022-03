Efter en kraftig kritik og politianmeldelse har en sag om vildledende markedsføring over for en række kunder nu fået en ende.

Den nordjyske iværksætter Benjamin Philip er blevet pålagt og har accepteret en bøde på 150.000 kroner.

Benjamin Philip er nok bedst kendt som manden bag TeeShoppen, der holder til på C.W. Obels Plads i Aalborg.

Men ud over TeeShoppen har Benjamin Philip også drevet to hjemmesider: Tøjfabrikken.dk og clothesfamily.dk. De to webbutikker og Teeshoppen er samlet under en paraply i selskabet Noodle Firm ApS.

Og det selskab blev altså for snart et år siden anmeldt til politiet af Forbrugerombudsmanden for vildledende markedsføring.

Problemet, som ombudsmanden så det, var, at det ikke var tydeligt for kunderne, at de skrev sig op til et abonnement i en kundeklub til 69 eller 89 kroner om måneden, når de handlede på siderne.

»Jeg var overrasket, da den rådgivning, vi havde fået, var, at det ikke var et problem, forklarer Benjamin Philip til B.T,« som dog påtager sig ansvaret for den forvirrende praksis.

»Det er mine forretninger og mit ansvar. Ingen tvivl,« siger han.

Ifølge Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen, skal det fremgå meget tydeligt, hvis kunder accepterer at få trukket et beløb fra deres konto her måned.

»Netbutikker, der anvender et forretningskoncept, hvor køb af produkter forudsætter betaling af et løbende abonnement, skal naturligvis oplyse meget tydeligt om abonnementet. Man må ikke kunne overse, at man skal betale et abonnement for at kunne handle på hjemmesiden,« siger hun og fortsætter:

»Forbrugere skal selvfølgelig ikke betale til abonnementer, de ikke ved, de har tegnet.«

Om Benjamin Philip selv mener, at han som kunde kunne regne ud, at køb og klub gik ud på et, er lidt mere uklart.

»Vi mente selv, vi havde lavet et koncept som var godt for forbrugeren. Vi forsøgte at teste et koncept af, hvor vi kunne tilbyde attraktive priser på vores tøj til vores medlemmer.«

»Det lykkedes ikke, og vi valgte derfor at lukke ned for knap to år siden,« siger han om hjemmesiderne tøjfabrikken.dk og clothesfamily.dk, der altså er fortid i dag.

Iværksætteren beklager i dag dybt for misforståelsen og har accepteret en bøde på 150.000 kroner, som virksomheden allerede har betalt.