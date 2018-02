Manden, der menes at stå bag to voldsomme røverier i Brovst i Nordjylland, hvor en person blev stukket med kniv i maven, har nu meldt sig selv.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

'Gerningsmanden henvendte sig alene i dag kl. 14 på Politigården i Aalborg, hvor han blev anholdt. Han vil nu blive forholdt sigtelserne for særligt farligt røveri samt røveri forsøg,' lyder det i pressemeddelelsen.

Manden vil blive afhørt torsdag formiddag, hvorefter han vil blive fremstillet i grundlovsforhør.

De to røverier fandt sted tirsdag, hvor det i første omgang var Fakta på Toftevej, at manden forsøgte at begå røveri ved at true med en kniv. To minutter efter fik alarmcentralen et opkald om, at en person var blevet stukket i maven i SuperBrugsen i Jernbanegade.

»Det er en person, der prøver at lave røveri, men Fakta er pengeløs, og så prøver han så oppe i Brugsen,« sagde vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi.

Ifølge politiets oplysninger var det en kunde fra køen, en 17-årig dreng, der greb ind i, og i forbindelse med tumulten blev stukket i maven. Kunden er kørt til behandling på Aalborg Universitetshospital, men er, ifølge politiets oplysninger, uden for livsfare.

I SuperBrugsen lykkedes det gerningsmanden at true sig til et pengebeløb.