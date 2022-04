En kunde, som torsdag handlede ind i en Lidl i det centrale Odense, fik snydt sig til alle sine varer med en falsk seddel.

Det kan Fyns Politi og ikke midst Lidl konstatere efter, at der torsdag blev indleveret en falsk 1.000-kroneseddel til politiet fra butikken.

Det fortæller Jakob Hansen, der er politikommissær ved Fyns Politi.

»Med tanke på, at der er givet nogle alvorlige straffe tidligere for brug af falske penge, så tegner det jo ikke så godt for gerningsmanden,« siger politikommissæren.

Gerningsmanden er dog ikke fundet endnu, men efterforskningen af den falske seddel er godt i gang.

»Vi skal til at afhøre butikschefen og kasseassistenten, og så har vi sendt sedlen til gennemgående analyser for at sikre eventuelle spor på sedlen,« siger Jakob Hansen.

Derudover vil Fyns Politi sikre overvågningsmateriale fra butikken for at komme nærmere personen bag den falske seddel.

I straffeloven står det beskrevet, at strafferammen for falskmøntneri er fængsel i op til 12 år.

Har man dog brugt falske penge i god tro, kan straffen nedsættes til en bøde.