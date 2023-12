En 45-årig mand så rødt, da han ikke kunne betale for sine varer, fordi hans betalingskort blev afvist.

»Fuck you,« råbte kunden i arrigskab til den sagesløse ekspedient, som kort efter blev slået ned med en whiskyflaske i baghovedet.

Det dramatiske optrin udspillede sig natten til onsdag ved 7-Eleven-kiosken i Istedgade 2 i København.

Her indfandt den 45-årige mand sig omkring klokken 00.30. Han havde allerede drukket og var fuld, og i hånden havde han en Jack Daniel's-flaske.

Det var den flaske, som han kort efter brugte til at slå den mandlige ekspedient i baghovedet, efter at ekspedienten havde forsøgt at skubbe den berusede kunde ud af kiosken.

Ved slaget faldt ekspedienten til jorden lige uden for indgangen til kiosken, men var ikke bevidstløs.

Straks efter kom politiet til stedet, mens den 45-årige mand stadig stod foran den blødende ekspedient.

Den 45-årige blev lagt i håndjern, og onsdag formiddag blev han fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten i Københavns Byret.

Her nægtede den 45-årige sig skyldig i sigtelsen for grov vold, da han angiveligt ikke erindrede, at han havde slået med flasken.

Han er rumænsk statsborger, og har opholdt sig i Danmark siden januar i år. I retten forklarede han, at han havde haft arbejde til at starte med, men var kommet til skade og nu boede på gaden.

Dommeren besluttede at varetægtsfængsle ham for fire uger.

Ved slaget med whiskyflasken pådrog ekspedienten fra kiosken sig en blødende flænge i baghovedet.

I retten blev det oplyst, at personalet i en tilkaldt ambulance havde vurderet, at ekspedientens sår skulle syes.