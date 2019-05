Den tidligere terrordømte Kundbypige er ved Retten i Glostrup fundet skyldig i bestikkelse af fængselsbetjent.

Den nu 19-årige Natascha Colding-Olsen, der også er kendt som Kundbypigen, er onsdag blevet idømt 20 dages fængsel ved Retten i Glostrup i en sag om bestikkelse.

Hun er kendt skyldig i at forsøge at bestikke en fængselsfunktionær i Herstedvester Fængsel, hvor hun afsoner en dom på otte år for sine planer om at angribe to skoler med hjemmelavede bomber.

I januar i år modtog hun en anden dom på 40 dages fængsel for trusler mod hendes tidligere mentor og lærer.

I fængslet tilbød hun i midten af januar en fængselsbetjent op til 5000 kroner, hvis han skaffede hende en telefon.

Dette skete få dage efter, hun blev dømt for trusler.

Selv nægtede hun sig skyldig, men valgte at modtage dommen.

- Hun vil bare gerne videre i sit afsoningsforløb, lød det fra den unge kvindes forsvarer, Mette Grith Stage, efter dommen var afsagt.

