Den tidligere terrordømte Kundbypige er ved Retten i Glostrup fundet skyldig i bestikkelse af fængselsbetjent.

Den nu 19-årige Natascha Colding-Olsen, der også er kendt som Kundbypigen, er onsdag ved Retten i Glostrup blevet idømt 20 dages fængsel.

Hun er kendt skyldig i at forsøge at bestikke en fængselsfunktionær i Herstedvester Fængsel, hvor hun afsoner en dom på otte års fængsel for sine planer om at angribe to skoler med hjemmelavede bomber.

Det er ikke særlig lang tid siden, at Kundbypigen senest var i retten. I januar i år modtog hun en anden dom på 40 dages fængsel for trusler mod sin tidligere mentor og lærer.

I fængslet tilbød hun i midten af januar en fængselsbetjent op til 5000 kroner, hvis han skaffede hende en telefon. Dette skete få dage efter, at hun blev dømt for trusler.

Selv nægtede hun sig skyldig, men valgte at modtage dommen.

- Hun vil bare gerne videre i sit afsoningsforløb, lød det fra den unge kvindes forsvarer, Mette Grith Stage, efter at dommen var afsagt.

Den 19-årige forklarede i retten, at det hele var en misforståelse. Hun erkender at have tilbudt fængselsbetjenten penge for en telefon.

Men ud fra hendes egen opfattelse skete det i sjov, da hun har et godt forhold til fængselsbetjenten.

- Vi joker om mange forskellige ting.

- Jeg mener det jo ikke, men jeg nævner nogle beløb i sjov, sagde hun i retten.

Da den pågældende fængselsbetjent afgav vidneforklaring, bekræftede han det forløb, som den unge kvinde havde beskrevet.

Han fortæller, at man som fængselsbetjent hører på mange ting i løbet af en dag. Så han så ikke anledning til at indberette sagen.

Det var først, da fængselspersonalet omkring en uge senere fandt den unge kvindes dagbog i hendes celle, at man blev bekendt med episoden.

Samme dagbog endte med at spille en stor rolle i løbet af retsmødet onsdag, hvor anklageren læste op et afsnit op fra bogen.

Her beskriver den dømte, hvordan hun havde forsøgt at bestikke to betjente.

- Jeg skal bruge en fucking telefon i en helvedes fart - det skal lykkes. Flere personer skal kontaktes, står der i dagbogen.

I retten forklarede både hun og forsvareren dog, at dagbogen skal tages med et "gran salt". Meget af det er baseret på fiktion, sagde Mette Grith Stage.

Men netop dagbogen nævnte dommeren, da han forklarede, hvad der blandt andet lå til grund for sagens udfald.

