Natascha Colding-Olsen, der også er kendt som 'Kundbypigen', skal endnu engang for retten.

Retten i Glostrup skal i maj måned behandle en sag mod Natascha Colding-Olsen, hvor hun står tiltalt for forsøg på bestikkelse af offentlig myndighed.

Hendes advokat, Mette Grith Stage, oplyser til B.T., at Natascha Colding-Olsen ifølge anklagemyndigheden skulle have forsøgt at få en fængselsbetjent til at anskaffe hende en mobiltelefon mod betaling.

»Det er ikke nogen voldsomt alvorlig sag, men det er altid uheldigt med nye sigtelser, når man afsoner,« siger Mette Grith Stage til B.T. og understreger, at hendes klient nægter sig skyldig.

Ved Retten i Glostrup er der afsat halvanden time til sagen.

Det er anden gang i år, at Natascha Colding-Olsen skal for en dommer.

I januar måned blev den i dag 18-årige pige idømt 40 dages fængsel for trusler mod sin tidligere mentor under en telefonsamtale.

»Har du en skudsikker vest?« efterfulgt af:

»Så tænker jeg, at du burde købe en af sikkerhedsmæssige årsager,« lød det i samtalen.

I retten tilstod Natascha Colding-Olsen, at hun havde truet vedkommende, og forklarede:

»Jeg ringede til ham, fordi jeg havde hørt, at han havde udtalt sig til medierne og nævnt mit navn og min sag. Det blev jeg rigtig træt af. Jeg vil gerne videre med mit liv, ikke?«

Natascha Colding-Olsen, der kommer fra den lille sjællandske by Kundby blev som den første kvinde i Danmark dømt for terror.

Hun var blot 15 år, da hun blev anholdt i sagen.

Byrettens dom lød på seks års fængsel, men i Østre Landsret blev straffen skærpet til otte års fængsel i november 2017

Natascha Colding-Olsen afsoner i dag i Herstedvester Fængsel, hvor hun sidder på afdeling med en lille gruppe andre kvinder.

»Hun føler, at det kører godt derude. Hun vil rigtig gerne ud over det der med at være Kundbypigen og komme tilbage og få et mere normalt liv,« har advokat Mette Grith Stage tidligere udtalt.