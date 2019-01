Natascha Colding-Olsen - der også er kendt som 'Kundbypigen' - er torsdag blevet idømt 40 dages fængsel for trusler mod sin tidligere mentor under en telefonsamtale.

»Jeg ringede til ham, fordi jeg havde hørt, at han havde udtalt sig til medierne og nævnt mit navn og min sag. Det blev jeg rigtig træt af. Jeg vil gerne videre med mit liv, ikke.«

Sådan lød det onsdag eftermiddag fra den terrordømte Kundby-pige Natascha Colding-Olsen, da hun ved retten i Glostrup tilstod at have truet sin lærer.

Truslen faldt telefonisk fra fængslet i Herstedvester, mens den nu 18-årige pige var i gang med at afsone sin straf på otte års fængsel.

I et tætproppet retslokale tilstod pigen truslen mod sin tidligere mentor, som hun fortryder. I retten forklarede hun, at truslen om, at læreren måske skulle købe sig en skudsikker vest, faldt spontant.

Som den første kvinde i Danmark blev pigen fra den vestsjællandske landsby Kundby dømt for terror. Byrettens dom lød på seks års fængsel, men i Østre Landsret blev straffen skærpet til otte års fængsel i november 2017

I den aktuelle trusselssag sagde hun til sin tidligere lærer:

»Har du en skudsikker vest?« efterfulgt af: »Så tænker jeg, at du burde købe en af sikkerhedsmæssige årsager.«

Mentoren, der modtog truslerne, var den selvsamme person, der fik sagen mod Kundby-pigen til at rulle.

Igennem længere tid havde han bemærket, hvordan pigen i stærke vendinger hyldede jihadisme og Islamisk Stat.

Han underrettede Holbæk Kommune og Politiets Efterretningstjeneste, som dog i første omgang valgte ikke at gøre pigen til fokusperson.

Under en køretur 5. januar 2016 valgte han at optage deres fortrolige samtale. På den 55 minutter lange optagelse fortalte pigen, hvordan hun planlagde at bombe sin tidligere folkeskole i Fårevejle.

Optagelsen var et af hovedbeviserne i retssagen mod pigen.

I kælderen havde hun kemikalier, der ifølge politiets opfattelse kan bruges til at fremstille de ustabile sprængstof TATP, ligesom hun også har forsøgt at kontakte lederen af Islamisk Stat via nettet.

Selvom mentoren var kronvidne i sagen, har han efter dommen indvilget i at genoptage kontakten med Kundby-pigen.

»Hun var kommet frem til, at han havde haft en god indflydelse på hende, inden sagen begyndte, og derfor blev det besluttet, at man ville forsøge at genoprette forbindelsen. Han blev kontaktet og indvilligede i at genoptage kontakten. Desværre gik det ikke helt som planlagt,« har Kundby-pigens forsvarer - advokat Mette Grith Stage - tidligere forklaret.

Den telefoniske trussel kom til at koste Natascha Colding-Olsen yderligere 40 dages fængsel. Det er ca. dobbelt taks af det normale for en sådan trussel, men dommeren lagde især vægt på, at det var sket under hendes afsoning. Dommen blev modtaget.