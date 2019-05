»Nu har jeg forsøgt at bestikke to vagter. Begge har fået samme ansigtsudtryk, når jeg har foreslået dem at tage en telefon med ind.«

Sådan skrev den terrordømte Kundbypige - Natascha Colding-Olsen - for fire måneder siden i sin hemmelige dagbog i cellen i Herstedvester.

Det var onsdag stærkt medvirkende til, at den nu 19-årige kvinde blev kendt skyldig i forsøg på bestikkelse.

En enig domsmandsret ved Retten i Glostrup udmålte en straf på 20 dages ubetinget fængsel til hende. En straf som hun ifølge sin forsvarer valgte at modtage på stedet »af afsoningsmæssige årsager«.

Det var den 13. januar i år under en gårdtur i Herstedvester. at Natascha Colding-Olsen forsøgte at overbevise en fængselsbetjent om, at han skulle anskaffe hende en mobiltelefon for 5.000 kroner.

Anklageren havde nedlagt påstand om 30-40 dages ubetinget fængsel, og opridset domspraksis fra tre sager om bestikkelsesforsøg i forhold til politifolk, der alle havde udløst 20 dages fængsel til den dømte.

Natascha Colding-Olsen er i Herstedvester ved at afsone den straf på otte års fængsel for forsøg på terror, som hun i november 2017 blev idømt i Østre Landsret.

I januar i år - få dage før bestikkelsesforsøget af fængselsbetjenten - blev hun yderligere idømt 40 dages fængsel for trusler mod sin tidligere mentor under en telefonsamtale.

Ved onsdagens retssag om bestikkelsesforsøget var hun klædt i blå jeans, mørkeblå sweater og hvide Nike-sneakers. Tre fængselsbetjente og to politifolk bevogtede hende, mens hun forklarede, at tilbuddet til fængselsbetjenten bare var for sjov.

»Det er en misforståelse. Vi sad og jokede om rigtig mangeforskellige ting, så det er en stor misforståelse. Jeg tror, jeg spørger ham, men det var sagt for sjov,« lød det fra Kundbypigen, der nægtede sig skyldig.

»Tilbyder du ham penge,« spurgte anklageren.

»Nej det gør jeg jo ikke, men jeg nævner nogle beløb for sjov. Om det var 5.000 kr. kan jeg ikke huske. Jeg kan heller ikke huske, om jeg siger det en eller flere gange,« lød svaret fra Natascha Colding-Olsen, der samtidig afviste, at fængselsbetjenten kunne opfatte hendes forespørgsel som alvor.

En uges tid efter blev Natascha Colding-Olsens celle ransaget. Her fandt personalet et håndskrevet brev med titlen 'Dagbog 2019', der ifølge hende selv blot var skrevet for sjov.

»Når man sidder og keder sig, kan man skrive sådan noget,« forklarede hun.

I dagbogen stod der blandt andet:

'13.1. (samme dag som samtalen med fængselsbetjenten, red.): Nu har jeg forsøgt at bestikke to vagter. Begge har fået samme ansigtsudtryk, når jeg har foreslået dem at tage en telefon med ind. Denne gang er det alvor. Jeg skal bruge en fucking telefon i en helvedes fart - det skal lykkes. Flere personer skal kontaktes.'

Den pågældende fængselsbetjent med 32 års erfaring i jobbet opfattede mest tilbuddet som sjov, forklarede han som vidne.

Derfor indberettede han det ikke, men bekræftede det prompte over for sin chef, da Kundbypigens dagbog blev fundet en uges tid senere.