To ud af 95 gerningspersoner i voldtægtssager, hvor der er faldet dom, erkender sig skyldig. Det viser en gennemgang, B.T. har lavet af samtlige voldtægtsdomme i Danmark fra januar 2016 til maj 2017. Fire personer erkender sig delvist skyldig, viser opgørelsen.

På trods af efterfølgende domfældelse, er der ikke mange tiltalte og siden dømte for voldtægt i Danmark, som erkender at have begået voldtægt.

Kun to ud af 95 dømte voldtægtsforbrydere har i de danske byretter fra januar 2016 til maj 2017 erkendt sig helt skyldig - det svarer til 2,1 procent af samtlige sager.

Ser man på samtlige straffesager - og ikke kun voldtægt - i Danmark. Så er det et billede, der går igen. En udregning B.T. har foretaget af samtlige straffesager fra 2016 i det danske retssystem viser, at tilståelsessager blot udgør 3,9 procent af alle sager, der blev ført til afslutning ved de danske domstole.

Det har en ekspert på området en mulig forklaring på:

‘Forklaringen på de få tilståelser er vel, at parterne har opfattet situationen helt forskelligt i sager om såkaldt kontaktvoldtægt mellem bekendte,’ skriver professor i strafferet ved Københavns Universitet Jørn Vestergaard i en mail til B.T.

‘Det gennemgående problem med bedømmelsen af sådanne sager er, at kvinden med al ret kan have følt sig tvunget, men at manden har oplevet samværet som frivilligt,’ uddyber han.

Fakta #Voldtaget B.T. har sat sig for at undersøge, hvilke personer der begår voldtægt i Danmark. Når der i såvel forskning som journalistik bliver sat fokus på voldtægt, er det ofte med offeret i centrum. Meget få undersøgelser belyser de personer, som begår overgrebene. Derfor har B.T. indhentet samtlige dombøger i perioden mellem 1. januar 2016 og 8. maj 2017, hvor der er faldet en voldtægtsdom. Ved at gennemgå omkring 100 dombøger forsøger B.T. at give et indblik i, hvem der begår voldtægt, hvilke typer af voldtægt der er hyppigst, og hvor voldtægterne finder sted, ligesom vi taler med både ofre for voldtægt og dømte voldtægtsforbrydere. I projektet #Voldtaget præsenterer B.T. ligeledes et interaktivt danmarkskort, der viser samtlige voldtægtssager, hvor der er faldet dom i perioden. I begrebet voldtægter inkluderer vi fuldbyrdede voldtægter, andet seksuelt forhold end samleje, voldtægtsforsøg og medvirken til voldtægt. Vi har udeladt blufærdighedskrænkelser, ligesom sager, der har ført til frifindelse, betingede fængselsdomme eller delvist betingede fængselsdomme, samt sager, hvor der udelukkende er idømt bøde, ikke er medtaget. Ligeledes har vi valgt at udelade sager, hvor der er formodet sindssyge for gerningspersonens vedkommende – såkaldte § 68-70-sager.

I B.T.s gennemgang af samtlige voldtægtssager mellem januar 2016 og maj 2017 er billedet kun en smule anderledes, hvis man medregner delvise tilståelser. Dem er der fire af, og hvis man lægger dem sammen med de to rene tilståelsessager, giver det en procentsatsen på 6,3 sager med både delvise og fulde tilståelser.

Rigsadvokat Jens Røn har et bud på, hvorfor så få erkender den voldtægtsforbrydelse, de efterfølgende bliver dømt for:

»Der kan givetvis være mange forklaringer på, hvorfor der tilsyneladende er færre tilståelser i voldtægtssager. I forhold til bevisførelsen så vil forklaringerne fra tiltalte og ofret ofte have stor betydning. Dét kunne måske være en forklaring på, at de tiltalte holder på deres udlægning af, hvad der er sket mellem de to.« siger Jens Røn, der dog slår fast, at der er tale om kvalificeret gætteri.

I det interaktive kort herunder kan du blive klogere på samtlige 95 voldtægtsdomme, som B.T. har gennemgået.

Har du været udsat for et seksuelt overgreb, og kunne du have lyst til at dele din historie. Så kontakt B.T.s journalister på bopo@bt.dk, jepa@bt.dk eller cweb@bt.dk.