For Østjyllands Politi har det ikke været et succeskriterie at uddele mange bøder for coronaovertrædelser.

Hos Østjyllands Politi har man ikke haft travlt med at udskrive bøder for overtrædelse af coronarestriktionerne.

Og til trods for det nylige smitteudbrud i Aarhus vil man hos Østjyllands Politi ikke ændre den strategi, der indtil nu kun har resulteret i 38 sigtelser.

- Vi håndhæver de nationale retningslinjer. Og så har det i øvrigt aldrig været vores ambition at udskrive så mange bøder som muligt, siger politiinspektør hos Østjyllands Politi Martin Løye.

Til sammenligning har Sydøstjyllands Politi i nabodistriktet rejst 178 sigtelser. Antallet af coronaovertrædelser fordelt på politikredse fremgår af et notat fra Rigspolitiet.

Reglerne om, hvor mange personer man må være samlet, og hvor man må opholde sig, er løbende blevet ændret siden epidemiens begyndelse. Det har været afgørende for, hvordan man har håndteret sager om overtrædelser i Østjylland.

- Vi har taget hensyn til vores borgere, fordi det kan være svært at omstille sig så hurtigt, når lovgivningen hele tiden ændrer sig, siger Martin Løye.

Det har været hans oplevelse, at de påbud, der er givet til borgerne i Østjylland, er blevet efterlevet i langt de fleste tilfælde.

- Vi kommer jo tilbage og kontrollerer de påbud, vi har givet, og så kan det jo være svært at uddele en bøde, når borgerne rent faktisk følger vores påtaler, siger han.

På trods af den store forskel i sigtelser mener kollegerne i Sydøstjyllands Politi ikke, at man der har slået hårdere ned på overtrædelser end i andre kredse.

Chefpolitiinspektør Klaus Munk fortalte tidligere til tvsyd.dk, at der havde været en række tilfælde, hvor større grupper af unge var blevet sigtet for overtrædelse af forsamlingsforbuddet. Det fik antallet af sigtelser til at stige hurtigt.

Hos Syd- og Sønderjyllands Politi ligger antallet af sigtelser for coronaovertrædelser på hele 292.

Det blev hjulpet godt på vej af et biltræf, hvor 221 medlemmer af Street Race Jylland blev sigtet for overtrædelse af forsamlingsforbuddet

Ifølge Rigspolitiet er der på landsplan rejst i alt 1087 sigtelser for overtrædelser af coronarestriktioner i perioden fra 18. marts til 10. august.

