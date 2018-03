En 84-årig dement kvinde, som Midt- og Vestsjællands Politi efterlyste torsdag morgen, er fundet død i kulden.

Ifølge politiet er kvinden død af en blanding af kulde, alderdom, demens og dårlig påklædning.

»Da vi får anmeldsen begynder vi at lede efter kvinden. Vi finder hende så i en lokal park, hvor hun ligger i en form for fordybning. Hun har været dårligt gående og har alderen i mod sig, så hun har ikke været i stand til at komme op. Og her er hun så frosset ihjel,« siger Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Han fortæller, at der ikke er tegn på, at der skulle være sket en forbryddelse, og da det varmeste tøj, som kvinden blev fundet i, var en striktrøje, så er det politiets klare formodning, at hun er frosset ihjel. Et ligsyn skal dog afgøre, hvad der præcist er sket.

Kvinden forsandt onsdag aften omkring klokken 23 fra sit hjem i Roskilde, men blev først meldt savnet klokken 8 torsdag morgen.

»Hun bor med sin mand, der er lige så gammel og lettere dement. Det er derfor sønnen, der torsdag morgen slår alarm og anmelder os, og der har hun altså været væk siden onsdag sen aften,« siger Martin Bjerregaard

Politiet ledte først efter kvinden i hendes hus og på sygehuse. Derefter ledte de på stier, gader og parker i området. Politiet fandt kort efter omkring klokken 9 kvinden død i Folkeparken.

Den 84-årig kvinde er ikke første dansker, der dør af kulden i denne vinter. Tidligere på ugen blev en dement mand også fundet død på Bornholm.