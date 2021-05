Syv personer har fået lange fængselsstraffe for deres involvering i en omfattende sag om kokainsmugling.

Otte personer er tirsdag blevet dømt ved Københavns Byret i forbindelse med en sag om omfattende indsmugling af kokain fra Brasilien igennem Portugal.

De fleste af de dømte har fået fængselsstraffe på mellem fem og ti år. Én fik dog bare tre måneders fængsel, da han blev dømt for forhold, som ikke havde noget med indsmuglingen at gøre.

Blandt de dømte er to brasilianere ved navn Jovane Andrade Junior og Sonia Maria Gervasio Sales.

Det var dem, der fragtede kokainen fra Brasilien til Danmark.

De smuglede kokainen ind gennem Københavns Lufthavn. Stofferne var syet ind i deres rullekufferters inderstof, hvorfor Københavns Politi døbte sagen Operation Trolley.

Herfra blev kokainen overleveret til Tommy Kent Svendsen og Peter Yde Saltoft, der har fået henholdsvis fem og ti års fængsel.

Kokainen blev herefter ifølge anklageskriftet ompakket hjemme hos Bent Jørgen Larsen. Han har fået otte år og seks måneders fængsel.

Også den 31-årige Christian Jensen er blevet idømt syv års fængsel i sagen. Det er dog uklart, præcist hvad hans rolle i sagen er.

Han blev tiltalt for at være en af de ledende bagmænd sammen med Peter Yde Saltoft. Det står endnu ikke klart, om det er det, han er dømt for, men han har fået en kortere fængselsstraf end Peter Yde Saltoft.

En 32-årig mand blev desuden frifundet ved retten.

Politiet mente, at han også havde haft en ledende rolle i sagen, men det har retten altså ikke fundet bevist.

- Det var anklagemyndighedens opfattelse, at alle de tiltalte skulle have været dømt, men retten har vurderet beviserne anderledes, siger anklager Kristoffer Petersen.

Han vil endnu ikke oplyse, om han påtænker at anke sagen til landsretten.

- Nu vil vi lige hjem og læse dommen og se, hvordan man har begrundet det. Så det tænker vi over, siger han.

Yderligere en mand og en kvinde er desuden også mistænkt for at være involveret i sagen. Politiet mener, at de har stået for at smugle kokainen ind i landet.

Deres sag bliver dog behandlet selvstændigt, fordi politiet stadig ikke har været i stand til at anholde dem. De er eftersøgt internationalt.

