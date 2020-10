Politiet fandt krypterede beskeder om fællesnordisk aktion mod jøder forud for hærværk mod gravsten i Randers.

84 gravsten på en jødisk gravplads i Randers blev sidste år overhældt med grøn maling.

Seks af dem blev væltet, og på en af dem blev der påsat et klistermærke med teksten Jude.

To mænd fra henholdsvis Randers og Hobro er tiltalt for hærværket, der af politiet opfattes som en hadforbrydelse rettet mod jøder.

Men aktionen, der fandt sted på årsdagen for Krystalnatten, var ikke den eneste af slagsen.

Flere medier kunne berette om flere aktioner landet over den 9. november sidste år.

I Silkeborg blev der sat et gult Jude-klistermærke på en postkasse hos en jødisk familie.

Også i Aarhus-området, Aalborg og Vallensbæk kom der meldinger om klistermærker, om ordet "Jude" skrevet på en mur og en Davidsstjerne malet på en husfacade.

Fra Sverige blev der rapporteret om lignende hændelser.

Aktionerne kan have været koordineret i Den Nordiske Modstandsbevægelse, også kaldet Nordfront. Det er en højreradikal bevægelse, som de to tiltalte i sagen fra Randers ifølge politiet er medlemmer af.

Anklager Cathrine Brunsgaard Jacobsen har i retten dokumenteret en korrespondance på det krypterede kommunikationstjeneste Signal.

Her kom der ifølge anklageren i oktober sidste år et direktiv om en fællesnordisk aktion på Krystalnatten.

- Vi skal anonymt angribe jødiske adresser, centre og monumenter, hed det ifølge anklageren.

Det er anklagerens opfattelse, at den 39-årige mand, der er tiltalt i sagen, skrev beskeden på den hemmelige kommunikationskanal.

- Vi er ude efter jøder eller forretninger ejet af jøder. Det er tophemmelig information, står der ifølge anklageren i korrespondancen.

Politiet mener, at den 39-årige er et ledende medlem af Nordfront.

Ud over hærværket mod den jødiske gravplads er han og en 28-årig medtiltalt anklaget for at have kastet hvid, sort og grøn maling på en bygning i Randers, hvor en Davidsstjerne indgår i facadens konstruktion.

De to mænd, der er tiltalte i sagen i Randers, nægter sig skyldige. De har ikke ønsket at udtale sig i retten, har deres forsvarsadvokater oplyst.

/ritzau/