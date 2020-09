To krybskytter blev natten til søndag anholdt ved en skov i Sønderjylland.

Det oplyser Sydjyllands Politi på Twitter.

De to krybskytter blev set køre rundt i en mistænkelig varebil i en skov nær Oksbøl Plantage.

Det fik politiet til at stoppe bilen, hvor de kunne konstatere, at de to personer kørte rundt med hovedet fra et krondyr.

En vaks hundepatrulje spottede i nat en mistænkelig varebil i skoven ved Oksbøl Klitplantage. I bilen befandt sig 2 krybskytter og hovedet af et krondyr. Krybskytterne blev anholdt til sagsbehandling og politiet beholder våbnene. "trofæet" har Naturstyrelsen overtaget. #politidk pic.twitter.com/UNuPUyAqEk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) September 20, 2020

På Twitter skriver politiet følgende:

