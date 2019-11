Lørdag morgen gjorde en gruppe jægere i Herslev vest for Roskilde et chokerende fund. I det høje græs på en jagtmark lå en af hjortelaugets sjældne, hvide dåhjorte skudt død med en kugle i kroppen og hovedet skåret af. Det skriver Roskilde Avis.

Der er tale om en krybskytte, der ulovligt har jaget på privat grund. Ud over det problematiske i den ulovlige jagt på privat grund, er det især forargeligt, at krybskytten kun skar hovedet og geviret af dåhjorten. Det fortæller formanden for hjortelauget, Jakob Stausholm til B.T.

»Det er for det første sølle og usselt at skade et dyr på den måde bare for trofæets skyld, hvor man lader resten af dyret ligge,« siger han og fortsætter:

»Det er imod jægerkodekset. Man sørger altid for at udnytte kødet.«

Den halshuggede hvide dåhjort Foto: Privat foto: Jakob Stausholm Vis mere Den halshuggede hvide dåhjort Foto: Privat foto: Jakob Stausholm

Der var kun to hvide dåhjorte ud af omkring 100 hjorte på marken. Hjortelauget havde selv valgt at frede de to, for at jægerne kunne nyde deres unikke udseende. Selv jager de større, almindelige hjorte for at hold bestanden nede.

Da jægerne fandt den døde dåhjort lørdag morgen, mærkede de på dyret.

»Det gav os en opfattelse af, at den var blevet skudt om fredagen- altså dagen inden,« siger Jakob Stausholm.

De kunne tydeligt se på skudhullet i den, at den var blevet skudt med en riffel. Men de kan ikke fastslå, hvilken slags riffel og ammunition, der er blevet brugt. Det er foregået på Jakob Stausholms private grund, hvor kun han selv og hans egne gæster har tilladelse til at jage. Det er ulovligt, at en fremmed uden tilladelse har skudt et dyr på hans grund, fortæller han:

Sådan så den hvide dåhjort ud, før den blev skudt og halshugget. Foto: Privat foto: Jakob Stausholm Vis mere Sådan så den hvide dåhjort ud, før den blev skudt og halshugget. Foto: Privat foto: Jakob Stausholm

»Det er en ekstremt alvorlig forseelse. Det er også derfor, at politiet tager det seriøst, og stod på stedet allerede tyve minutter efter, vi ringede til dem,« siger han.

Politiet arbejder nu på sagen, og hvis krybskytten findes, får vedkommende en bøde og frataget sit jagttegn og våben. Formanden for det lokale hjortelaug Jakob Stausholm håber på, at offentligheden vil hjælpe i jagten på krybskytten Derfor er der en dusør på 5.000 kroner til den, der kan fortælle, hvem krybskytten er. Han forestiller sig nu, at krybskytten er igang med at koge kødet af dåhjortens hovede for at få et frit gevir, der kan hænges på væggen som et trofæ.

»Så det er interessant, hvis man har set en jæger afkoge et hvidt dåhjorthovede. Så har vi krybsskytten, der har skudt det,« siger han.

Han opfordrer derfor til, at man ringer til ham på telefon 22940600, hvis man har viden om sagen.