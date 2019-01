I en omfattende sag om hjemmerøverier udvises fem kroatiske statsborgere. Fire af dem er i familie.

To kroatiske brødre idømmes ved Retten i Nykøbing Falster 15 års fængsel for hjemmerøverier, indbrud og frihedsberøvelser.

Deres forældre, der også er kendt skyldige i forbrydelserne, skal 12 år i fængsel.

En femte kroat, som er ven af familien, idømmes otte års fængsel for tre hjemmerøverier.

Alle fem er kroatiske statsborgere, og de bliver med dommen også udvist for bestandigt.

Et nævningeting ved byretten kendte tidligere på dagen de to brødre og deres forældre skyldige i 24 hjemmerøverier, der skete fordelt over Sjælland, Sydøstjylland og på Lolland og Falster.

En tredje bror var også tiltalt i sagen, men han blev frikendt.

