I en omfattende sag er to brødre og deres forældre fundet skyldige i en række hjemmerøverier og indbrud.

To kroatiske brødre er sammen med deres forældre kendt skyldige i have planlagt og gennemført 24 hjemmerøverier.

Det har Retten i Nykøbing Falster afgjort onsdag.

De to brødre på 23 og 20 år har efter anklagemyndighedens opfattelse udført de grove forbrydelser.

Deres forældre har været vidende om sønnernes gerninger.

Foruden hjemmerøverierne er de kendt skyldige i en stribe indbrud.

Det er et enigt nævningeting, der har fundet dem skyldige.

Retsformanden fortæller, at retten har lagt vægt på, at der er fundet koster fra røverierne i familiens hjem. Ligesom teledata har afsløret, at de to brødre har befundet sig omkring gerningsstederne på gerningstidspunkterne.

Foruden de to brødre var deres lillebror også tiltalt i en række forhold, han blev frifundet.

Ligeledes var en anden mand tiltalt. Han er en af familiens bekendte og blev fundet skyldig i et mindre antal forhold.

Dommen ventes at falde torsdag.

/ritzau/