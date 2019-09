Var der tale om en forhåndsgodkendt spørgeramme, da DR og TV 2 interviewede Lars Løkke Rasmussen (V)?

Det spørgsmål stiller en række journalister og mediefolk i kølvandet på de to interviews, der blev vist på de to kanaler søndag aften.

»Jeg synes, det er påfaldende, hvordan de to interviews forløber så synkront, og hvordan han får mulighed for sige de præcis samme ting til både DR og TV 2,« lyder det fra politisk kommentator Henrik Qvortrup, da B.T. beder ham om at uddybe et tweet, hvor han kalder de to interviews for både 'bovlamme' og 'uden opfølgende og kritiske spørgsmål'.

»Jeg synes, det var en tam og fesen affære, hvor der var en lang række spørgsmål, man sagtens kunne have stillet. Når man lægger det i bedste sendetid, så påhviler der de to stationer at stille de kritiske spørgsmål,« lyder det videre fra Henrik Qvortrup, der understreger, at han anser både Natasja Crone og Kåre Quist for værende dygtige interviewer.

Er du enig med Henrik Qvortrup i, at Kåre Quist (DR) og Natasja Crone (TV 2) ikke var kritiske nok?

»Og derfor undrer det mig jo endnu mere,« siger Henrik Qvortrup, der ikke er alene om kritikken.

Også chefredaktør for Mandag Morgen og bestyrelsesformand for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Lisbeth Knudsen, sætter spørgsmålstegn ved rammerne for interviewet. På Twitter skriver hun:

'Mærkværdigt. Fuldstændig synkront indhold i de to Løkke-interviews på TV 2 og DR. Ned til mindste detalje samme spørgsmål og samme svar, samme anekdoter. Inklusive spørgsmål om konens reaktion på Løkkes afgang. Forhåndsgodkendt spørgeramme eller uopfindsomhed?'

Hos de to tv-kanaler har man imidlertid svært ved at forstå den kritik, der bliver rettet mod dem. Hos DR fortæller nyhedschef Thomas Falbe, at han har bemærket kritikken på de sociale medier, og at han synes, der ligger en indikation af, at indeholdet af interviewet har været aftalt med Lars Løkke Rasmussen.

»Det er 100 procent forkert. Vi har diskuteret logistik og tidspunkt med Løkke, men vi har på intet tidspunkt aftalt med ham, hvad vi må spørge om,« siger han.

Thomas Falbe tilføjer, at både Kåre Quist på DR og Natasja Crone på TV 2 stillede de spørgsmål, der var både mest presserende og oplagte at stille på nuværende tidspunkt.

Og den holdning deles af nyhedschef på TV 2, Jacob Kwon, som ligeledes afviser, at der på nogen måde skulle være aftalt spørgsmål på forhånd.

»Det gør vi aldrig,« slår han fast og tilføjer:

Foto: Tariq Mikkel Khan Vis mere Foto: Tariq Mikkel Khan

»Men man kan altid være bagklog og mene, at der var nogle spørgsmål, vi skulle have stillet. Men vi havde 25 minutter til rådighed, og det sætter nogle begrænsninger.«

Jacob Kwon fortæller videre, at TV 2 har ligget i forhandlinger med Lars Løkke Rasmussen om interviewet i en periode, men at der ikke har været nogen krav fra Lars Løkke Rasmussen selv.

»Der har været drøftelser om, hvordan det praktisk skulle foregå, men det er helt normalt. Så er alle med på, hvordan rammen for interviewet er. Sådan er det med alle,« forklarer han.

De to interviews blev lavet på henholdsvis Hotel Marriott og Hotel Sanders i København.