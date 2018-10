Det var først, da det var for sent, at Kristian Silvio Miletic og hans makker fandt ud af, hvilke to malerier det helt præcis var, de havde stjålet.

Det er snart tyve år siden, at Kristian Silvio Miletic løb ud ad døren på Nivaagaard Malerisamling med et Rembrandt-maleri mellem hænderne. Hans makker havde et Bellini-maleri mellem sine. Ingen af dem var dog klar over, hvad de havde fingrene i.

Det fortæller den kroatiskfødte Kristian Silvio Miletic fra Aarhus i Kanal 5-programmet 'Forbrydelsen', der bliver vist tirsdag aften klokken 21.00 og omhandler den spektakulære sag om danmarkshistoriens største kunstkup.

Det var 29. januar 1999, den dengang 27-årige Kristian Silvio Miletic, der arbejdede som mekaniker, og som var kendt af politiet for at stjæle biler eller lastbiler, sammen med sin makker, Kim Allan Skydsgaard, drejede ind på Nivaagaard Malerisamlings parkeringsplads i den nordsjællandske by Nivå i deres stjålne bil.

Egentlig var det makkerens søn og hans fætter, der var blevet tilbudt en sum penge for at stjæle to af stedets malerier, men de havde ifølge Kristian fået kolde fødder. Derfor tilbød de, at de ville dele pengene med Kristian og Kim, hvis de kunne gøre det i stedet.

Knap 40.000 kroner ville de hver få for det.

Kristian Silvio Miletic takkede ja.

Uden at sige andet end 'To billetter' betalte Kristian og Kim entré og gik den dag ind på Nivaagaard, hvor de hurtigt fik øje på de to malerier, de var kommet efter. De vidste dog angiveligt ikke andet om dem, end hvordan de så ud.

Det var dette Rembrandt-maleri, 'Dameportræt', der blev stjålet. Foto: JAN JØRGENSEN Vis mere Det var dette Rembrandt-maleri, 'Dameportræt', der blev stjålet. Foto: JAN JØRGENSEN

Da det var tid, klippede de malerierne ned af væggen og flygtede med dem ud til deres bil med en kustode i hælene.

Det lykkedes dem at slippe væk, og efter at have skiftet til Kristians bil satte de kursen mod Amager, hvor det var planen, at de skulle lægge malerierne over en parkeret bil.

Først da Kristian var kørt fra stedet sammen med makkeren og tændte for bilradioen, blev han angiveligt klar over, hvad han helt præcis havde stjålet, fortæller han i tv-programmet.

I radioen hørte han nemlig nyheden om, at et Rembrandt-maleri og et Bellini-maleri til en samlet værdi af omkring 200 millioner kroner var blevet stjålet. Indtil da havde han troet, at malerierne måske var mellem en og to millioner værd.

Med det samme bad Kristian derfor Kim om at ringe til dem, der ville have dem til at stjæle malerierne, og sige, at han ville have malerierne igen.

»Jeg havde tænkt mig at stjæle en bil og køre ned til den første, den bedste politigård og stille bilen (med malerierne, red.) dér. 'Det kommer ikke til at gå godt, det her,' tænkte jeg. Man bliver jaget af alt og alle. Både af miljøet, men bestemt også politiet og efterretningstjenesten. Man stjæler ikke bare noget, der er et klenodie. Man stjæler ikke bare noget, der kun er én ting af. 'Det ville nok være bedst, hvis det kom tilbage, hvor det hørte til,'« fortæller Kristian Silvio Miletic i 'Forbrydelsen', at han tænkte dengang.

Kim gik med til det og ringede.

Svaret var dog ikke det, Kristian håbede på. Malerierne var på det tidspunkt allerede ude af landet, fik de at vide.

Foto: Dicovery Networks Vis mere Foto: Dicovery Networks

Og chancen for at gøre tyveriet om var dermed væk.

Kim Allan Skydsgaard var den første af de to, der efterfølgende blev anholdt.

Kristian Silvio Miletic blev anholdt kort tid efter. Han blev idømt to års ubetinget fængsel for tyveriet, mens Kim Allan Skydsgaard fik fire års fængsel, fordi han havde slået kustoden. Malerierne blev efterfølgende fundet igen.

Du kan se 'Forbrydelsen' tirsdag klokken 21.00 på Kanal 5 eller allerede nu på Dplay.dk.