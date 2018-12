Kort tid efter, at de to unge kvinder - danske Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Ueland - blev fundet dræbt i Marokko, begyndte en makaber drabsvideo at florere flere steder på nettet.

I en pressemeddelelse oplyser det norske kriminalpoliti, Kripos, nu, at alt tyder på, at drabsvideoen er ægte.

'Når det gælder vurderingen af videoen, som angiveligt viser drabene, er der fortsat en del arbejde med teknisk analyse og vurdering tilbage. Vi mener alligevel at have grundlag for at sige, at der indtil videre ikke er noget konkret, der tyder på, at videoen ikke er ægte', lyder det fra Kripos.

'Vi samarbejder tæt med dansk politi i det arbejde, vi udfører.'

Louisa Vesterager Jespersen blev blot 24 år.

De to veninder blev mandag fundet dræbt i et bjergområde nær landsbyen Imlil, hvor de var ude at vandre.

Indenrigsministeriet i Marokko har tidligere oplyst, at kvinderne havde tegn på vold på halsen forårsaget af et skarpt redskab, og i en pressemeddelelse har Politiets Efterretningstjeneste (PET) beskrevet sagen som 'en usædvanligt bestialsk sag om drab på to helt uskyldige unge kvinder'.

Torsdag aften bekræftede Politiets Efterretningstjeneste - PET - at endnu en video florerede på nettet. I den video ser man fire mænd, som kan være identiske med de mistænkte i sagen.

I videoen, som er blevet delt på det sociale medie Twitter, erklærer de fire mænd troskab til Islamisk Stat (IS).

'PET er bekendt med en video på de sociale medier, hvori fire personer, som kan være identiske med personer, der i Marokko er anholdt i forbindelse med drabet på to skandinaviske kvinder, sværger troskab til IS og dets leder foran et IS-flag. PET er sammen med Rigspolitiet i gang med at analysere videoen. PET kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget nærmere om videoens ægthed,' skrev efterretningstjenesten i en mail torsdag aften.

I pressemeddelelsen fredag oplyser Kripos, at man har fået bekræftet fra myndighederne i sagen, at de anholdte i sagen, er de samme, som figurerer i videoen.

'Videoen skal være optaget i forrige uge før drabene. Hverken Norge eller Danmark synes at blive nævnt i videoen, der er heller ikke noget specifikt om den handling, de ville udføre', lyder det.

De fire mænd er alle blevet anholdt.

De fire mænd er alle blevet anholdt.

Den ene af mændene blev anholdt tirsdag i Marrakesh. De tre andre blev anholdt torsdag - også i Marrakesh.

De havde angiveligt våben på sig.

Det skrev den norske avis VG, der har talt med buschaufføren på den bus, hvor anholdelsen fandt sted, onsdag.

Louise Vesterager Jespersen blev 24 år. Maren Ueland blev 28.