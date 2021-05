Skuespilleren Chris Clanton er kendt for sin medvirken i krimiserien 'The Wire'.

Og nu er hans liv selv blevet til lidt af en krimi.

Han er nemlig blevet skudt. Det fortæller politiet i Baltimore til TMZ.

De er lige nu i gang med at undersøge hændelsen, der fandt sted torsdag aften omkring klokken 19.

Det var dog ikke kun Chris Clanton, der blev ramt.

En 35-årig mand blev ramt over øret, og måtte på hospitalet for at blive behandlet.

Om det overhovedet var meningen, at Chris Clanton blev ramt, ved vi ikke.

Men vi ved, at han heldigvis allerede er udskrevet fra hospitalet igen.