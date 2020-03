Frygten for corona har tilsyneladende givet tricktyve nye ideer.

I weekenden blev ældre på både Sjælland og i Jylland opsøgt ved deres hjem af ukendte, som forsøgte at få dem i tale ved at henvise til corona.

Søndag eftermiddag fik et par ældre mennesker i Bjæverskov besøg af to mænd, der forsøgte at få dem til at åbne døren.

Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi var den ene af mændene iført en hvid støvmaske. Mændene påstod, at de var ude for at instruere ældre i, hvordan de kan undgå at blive smittet.

Den historie hoppede de to ældre mennesker dog ikke på, så der blev ikke lukket op for de påståede corona-medarbejdere.

Lige så fornuftigt reagerede en 70-årig kvinde i Aarhus-området, da to unge mænd og en kvinde søndag bankede på hendes terrassevindue.

De ubudne gæster viftede med papirer og sagde ifølge Østjyllands Politi samtidig noget om coronavirus.

Den 70-årige kvinde, der ikke taler dansk, blev forskrækket i situationen og åbnede ikke for de tre personer.

På baggrund af episoderne advarer politiet om, at svindlere både fysisk og online forsøger at udnytte den aktuelle krisesituation omkring coranavirus og smitte.

Derfor opfordres folk til straks at kontakte politiet i tilfælde af lignende episoder og notere signalementer og andre brugbare oplysninger.

Forleden advarede også den internationale politiorganisation Interpol om flere svindelsager, som tager udgangspunkt i coronavirus.

For eksempel har kriminelle formået at få folk til at overføre penge for køb af ansigtsmasker eller andet udstyr, selv om de ikke har nogen som helst hensigt om at levere varerne.

I andre tilfælde har bedragerne udgivet sig for at være en national eller international sundhedsmyndighed og har i e-mails til borgere henvendt sig i forsøg på at få adgang til fortrolige oplysninger.

Interpol opfordrer folk til at være varsomme.

»Kriminelle udnytter frygten og uvisheden, som er skabt af Covid-19 til at slå ned på uskyldige borgere, som kun ønsker at beskytte deres og deres kæres helbred,« lød det fra politisamarbejdets generalsekretær Jürgen Stock.