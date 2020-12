Myndighederne holder kortene tæt til kroppen. Ingenting slipper ud i forhold til, hvornår og hvordan den længe ventede coronavaccine bliver transporteret ind i landet.

Én ting er dog sikkert: Når den kommer, bliver det med øget sikkerhed.

Om det er scener, der minder om vigtige statsbesøg med det centrale køretøj i midten flankeret af blå-blinkende politibiler og -motorcykler omkring sig, er ikke til at sige.

Over for B.T. ønsker Sundhedsstyrelsen, der koordinerer vaccinationsprogrammet herhjemme, ikke at uddybe planerne for, hvornår og hvordan vaccinen mod covid-19 kommer ind i Danmark.

I Danmark forventes det, at ældre samt sundhedspersonale står forrest i køen til at få vaccinen. Sundhedsminister Magnus Heunicke har meddelt, at de første danskere kan få vaccinen mellem jul og nytår. Foto: GIL COHEN-MAGEN Vis mere I Danmark forventes det, at ældre samt sundhedspersonale står forrest i køen til at få vaccinen. Sundhedsminister Magnus Heunicke har meddelt, at de første danskere kan få vaccinen mellem jul og nytår. Foto: GIL COHEN-MAGEN

Men i en mail til B.T. skriver de:

»Sundhedsstyrelsen oplyser, at sundhedsmyndighederne er på trapperne med en samlet udmelding om udrulningen af vaccinationsindsatsen.«

Trussel fra kriminelle bander

Politiet, som kommer til at koordinere den sikkerhedsmæssige del af vaccinetransporten, kan heller ikke gå i detaljer med, hvordan planen kommer til at forløbe.

B.T. ville gerne vide, hvor vaccinen kommer ind, om det er de enkelte politikredse, der skal sørge for, at den kommer sikkert frem til Statens Serum Institut og herefter sikkert ud i regionerne, og om lastbilerne, der transporterer vaccinerne, vil blive kørt med politieskorte som beskrevet herover.

Spørgsmålene tager udgangspunkt i den advarsel, som det internationale politisamarbejde Interpol sendte ud i begyndelsen af december.

Heri fremgår det, at transport af vaccinen kan være genstand for kriminelle bander, der har til hensigt at røve den dyrebare last.

»I og med regeringer forbereder sig på at udrulle vacciner, planlægger kriminelle organisationer at infiltrere eller forstyrre forsyningskæderne,« lød advarslen fra Interpols generalsekretær, Jürgen Stock, som samtidig understregede det ansvar, der ligger hos de respektive landes politienheder:

»Det er vigtigt, at politiet er så forberedt som muligt på, hvad der kan være et angreb af alle former for kriminel aktivitet forbundet med covid-19-vaccinen.«

Politiet: »Vi er opmærksomme«

Rigspolitiet har ikke ønsket at stille op til et interview med B.T., men skriver i overordnede vendinger, at de er klar til opgaven:

»Vi glæder os sammen med resten af Danmark over, at det snart er muligt at vaccinere mod covid-19. Politiet er opmærksomme på de opgaver, der kan være forbundet med, at vaccinerne skal distribueres rundtomkring i landet, men vi forventer, at det forløber planmæssigt,« står der i mailen.

Da Pfizer/BioNTech-vaccinen tidligere på måneden blev rullet ud i Storbritannien, skete det ifølge den britiske avis The Standard under stor diskretion.

Kun ganske få personer kendte til de nøjagtige omstændigheder for vaccinens ankomst, og hos Pfizer selv sagde man ingenting konkret, der kunne afsløre vigtige detaljer om vaccinens rute fra fabrikken i Belgien til hospitalerne i Storbritannien.

Hvis Pfizer/BioNTech-vaccinen i dag – 21. december – får grønt lys fra det europæiske lægemiddelagentur, EMA, vil der inden længe blive sendt 10.000 vacciner til Danmark.

Denne første leverance, som er den mindste af sin slags, vil ifølge B.T.s oplysninger blive leveret i to kasser transporteret direkte fra Belgien mod Danmark.