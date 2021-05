Otte mænd, heriblandt tidligere dømt i terrorsag, er sat under tiltale. Bande lå inde med 6580 personnumre.

Biblioteker over hele landet har haft besøg af en lille gruppe borgere, som ikke kom for at læse eller låne. De var på rov.

"En kriminel organisation med et fast hierarki", lyder anklagemyndighedens beskrivelse af gruppen, som gik i aktion fra Espergærde i øst til Nørresundby i vest.

Ved at installere keyloggere på de offentlige computere på en stribe biblioteker skaffede gerningsmændene sig følsomme oplysninger om andre borgere - navn og adgangskode til NemID-nøglekort.

Derefter blev der bestilt nye nøglekort, som blev fisket op af de intetanende menneskers postkasser, hvorefter de blev lænset for penge. Det fremgår af et anklageskrift, som netop er blevet frigivet, og som Ritzau har fået kopi af.

Otte mænd er sat under tiltale. Heriblandt er en 27-årig mand, der i forvejen er fortrolig med præcis denne form for databedrageri. I 2019 blev han af Retten i Sønderborg idømt fængsel i tre år.

På hans kriminelle cv står i øvrigt også, at han for nogle år siden forsøgte at arrangere træning hos terrororganisationen al-Shabaab i Somalia.

Han og de øvrige blev anholdt af betjente i specialgruppen Særlig Efterforskning Vest i juni sidste år.

Siden er politiets undersøgelser blevet vurderet af anklagemyndigheden, som har besluttet at rejse tiltale om i alt 185 kriminelle handlinger.

Næsten alle drejer sig om bedragerier, og beløbet kommer samlet op på cirka 45 millioner kroner. En stor del blev dog ikke realiseret. Meget var forsøg.

Det gælder for eksempel ét påstået svindelnummer, som skete i ugen op til anholdelsen, og som beløbsmæssigt tårner sig op over de øvrige.

Fire af de tiltalte påstås ved den lejlighed at have skaffet sig private oplysninger om en enkelt borger med hensigt om at forsøge at få fat i personens formue på 15,5 millioner kroner, blandt andet i form af aktier.

Den udspekulerede fidus med keyloggere skal have strakt sig fra december 2018 og frem til anholdelserne i juni 2020, hævdes det.

Fire af mændene påstås desuden på uretmæssig vis på biblioteker at have skaffet sig oplysninger om 6580 personnumre. Dette udgør i sig selv et forsøg på databedrageri, mener anklagemyndigheden.

De otte nægter sig skyldige. Retten i Aarhus skal vurdere politiets materiale under retsmøder fra oktober frem til januar næste år.

De berørte biblioteker er følgende: Lyngby, Vallensbæk, Hundige, Østerbro, Christianshavn, Jægersborg, Herlev, Gentofte, Odder, Ordrup, Taastrup, Skibby, Gilleleje, Espergærde, Bagsværd, Islands Brygge, Københavns Hovedbibliotek, Vangede, Nørresundby, Albertslund, Middelfart, Roskilde, Svendborg, Jagtvej i København, Aalborg og Hasseris.

I februar tilstod to personer deres andel i, hvad en dommer betegnede som organiseret og nøje planlagt kriminalitet. Lovovertrædelserne har været "særdeles indgribende over for hver enkelt forurettet og har undergravet tilliden til NemID", fastslog dommeren.