Formentlig senest 1. juli skal en familie bestående af mor, far og tre sønner på 17, 15 og 13 år have forladt deres lejlighed på Motalavej i Korsør, som de har boet i siden 1998.

Det skriver Sjællandske.

Familiens ældste i dag snart 18-årige søn er dømt et års fængsel for som 16-årig den 12. marts 2017 at have begået vold og røveri på Motalavej.

En enig boligret bestående af dommer Bo Rasmussen og to domsmænd tilkendegav onsdag, at BoligKorsør var i sin gode ret til at opsige lejemålet på grund af dommen for vold og røveri.

Familiens forsvarer Stella Nyborg kæmpede forgæves for at overbevise retten om, at der ikke før eller siden den skæbnesvanger 12. marts har været nogen problemer med familien, som på ingen måde har skabt utryghed. Ud fra et proportionsprincip mente hun derfor, at den skulle have lov at blive boende.

»Hele deres liv er dette lejemål, hvor alle børnene er vokset op,« sagde Stella Nyborg, som også mente, at BoligKorsørs reaktion var en ren principreaktion, uden at man havde sat sig ind i familiens situation.

BoligKorsørs advokat Brian Pihl Rasmussen slog fast, at man naturligvis ikke kan »spare op« til at begå kriminalitet, så man slap for straf.

Formand for BoligKorsør Ebbe Jens Ahlgren hilser afgørelsen velkommen.

»Jeg er glad for, at vi nu har rettens ord for, at vi kan opsige kriminelle lejere, selv om sagen har taget så lang tid. Det er et godt signal om, hvilke sanktioner vi må bruge for at skabe tryghed i vores boligafdelinger,« siger Ebbe Jens Ahlgren til Sjællandske.

Familien bor i en boligblok, der står foran nedrivning.