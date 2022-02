Københavns Byret har netop taget stilling til, hvad der skal ske med den ene af de to udviste afghanere, der i sommer sneg sig ombord på et af evakueringsflyene til Danmark.

Der er tale om en 30-årig mand, som tidligere er idømt seks måneders fængsel for brandstiftelse. Han blev sendt ud af Danmark til Afghanistan i 2017 med et indrejseforbud gældende frem til februar 2023.

Selvom manden har overtrådt det indrejseforbud, mener dommeren ikke, at manden skal idømmes nogen form for straf.

»Thi kendes for ret – straffen bortfalder jævn før §83,« siger dommeren i Københavns Byret i sin kendelse.

Dommeren lægger vægt på, at han ikke har forsøgt at skjule sin identitet for de danske myndigheder. Anklagemyndigheden gik efter en straf på et år og en ny udvisning.

Straks udbryder der en jubel i retten fra mandens familie, der allerede opholder sig i Danmark.

Dommeren beslutter, på trods af anklagemyndighedens protester, at den 30-årige mand bliver løsladt på stedet.

Men herefter siger anklager Anders Larsson, at manden skal anholdes, ind til det bliver besluttet, hvor han skal opholde sig i landet.

Det får straks den afghanske mands forsvarsadvokat til at protese. Han mener ikke, at det kan være rigtigt, at hans klient skal sidde fængslet, nu når dommeren lige har løsladt ham.

Efter en del diskussion bliver der enighed i retten om, at manden selv, uden politiet indblandelse, skal tage til Asylcenter Jelling. Her opholder mandens kone og børn sig.

»Jeg er meget glad for, at jeg nu kan forlade retten som en fri mand,« siger den nu løsladte afghaner til B.T.

Den 30-årige afghanske mand var tydeligt bevæget over rettens afgørelse, flere gange undervejs trillede tårerne ned ad hans kinder.

Manden har i retten forklaret, at han arbejdede som vagt på den danske ambassade i Kabul i Afghanistan, da Taleban indtog hovedstaden. Han fortalte til de danske myndigheder, at han frygtede for sit liv.

Han fortæller videre til B.T., at hele forløbet har været en meget traumatisk oplevelse for ham. Først flugten fra Kabul, siden anholdelsen i Danmark, hvor han blev anholdt foran sine børn og kone. Den 30-årige afghaner er meget uforstående over for, hvorfor anklagemyndigheden ikke kunne forstå, at han var i livsfare, hvis han blev i Afghanistan.

Den 30-årige modtager dommen, oplyser forsvareren. Og efter diskussionerne om anholdelse indtil videre er blevet henlagt til landsretten, fortæller den glade mand, at han selv vil tage til Vestre Fængsel for at hente sine ejendele, inden han tager til Asylcenter Jelling for at blive genforenet med sin familie.

Anklagemyndigheden har anket dommen til landsretten.