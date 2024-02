»Det er et bestialsk og voldsomt drab. Det har bestemt ikke været et uheld.«

Sådan lyder det fra kriminalpsykolog Charlotte Kappel, der er ekspert inden for profilering af gerningspersoner.

Ordene kommer efter politiets gennembrud i den 34 år gamle drabssag om den dengang 23-årige Hanne With.

En 53-årig mand er onsdag blevet varetægtsfængslet og sigtet for nytårsnat 1990 at have dræbt den unge kvinde i hendes lejlighed i København. Han nægter sig skyldig.

Mere konkret er han sigtet for at have udsat hende for slag og spark, ligesom han talrige gange skulle have stukket hende med en skruetrækker og en kniv. Blandt andet fik hun en 14 cm lang snitlæsion i halsen, hvorefter hun til sidst blev kvalt.

Og netop de detaljer kan ifølge kriminalpsykologen sige noget om, at drabet hverken har været et udtryk for et uheld, ligesom det heller ikke har været planlagt.

»Det tyder på et drab, der er sket i affekt, hvor de sandsynligvis er blevet uenige om noget. Men jeg tror bestemt ikke, det har været planlagt. Alene af den grund, at der er brugt så mange forskellige redskaber,« fortæller hun.

Hun udtaler sig på et generelt plan om sagen, men understreger, at et lig ikke er så voldsomt tilredt, hvis der er tale om et uheld.

»Og det tyder jo ikke på at være tilfældet her. Det her har været meget voldsomt, og jeg tænker, der er opstået en uoverensstemmelse, som gerningsmanden så har reageret på.«

»Det kan også være, han har haft alkohol eller stoffer i blodet, som gør, at gerningsmanden har reageret mere voldsomt, end han normalt ville have gjort,« slår hun fast.

Slår pludselig klik

Ud fra detaljerne om drabet vurderer hun desuden, at der er tale om en gerningsmand, der har meget raseri i sig og som generelt er meget frustreret.

»Det er oftest også personer, der kommer fra et samfundslag, hvor man måske ikke har lært at håndtere følelser og uoverensstemmelser. Det er lidt ligesom dem, der sidder på den lokale brune pub eller værtshus og så bliver uenig med nogen og ikke har ordet i sin magt.«

»Det er typisk det, man ser, og så slår det simpelthen klik på et eller andet tidspunkt for dem.«

Charlotte Kappel understreger også, at man som regel vil kunne mærke en adfærdsændring hos gerningsmanden i op til to år efter drabet.

Det kan være, at personen er mere udadreagerende eller tager flere stoffer end normalt, påpeger hun.

»Det behøver ikke at være vildt og voldsomt, men der er sket en eller anden ændring i personens adfærd i et par år bagefter. Og sandsynligvis vil der også være sket noget for ham i det sidste år op til, at det er sket.«

34 år skulle der gå, før politiet skred til anholdelse og sigtede en 53-årig mand fra drabet. Alt imens har den sigtede levede et normalt liv som slagter, ligesom han har kone og børn.

Men ifølge Charlotte Kappel er det ikke usandsynligt, at en gerningsmand kan fortsætte sit liv, som om ingenting er sket.

»Sådan en person er generelt god til at lægge låg på. Men det kan tage lidt tid. Men når han så gør det, så har han også gjort det så grundigt, at det måske ikke engang bobler op igen.«

Det var en DNA-analyse, der førte til et gennembrud i sagen.

»Analysen har nemlig påvist, at dna-materialet stammer fra et nært familiemedlem til en konkret person, hvis dna findes i politiets dna-register,« lød det fra Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Den 53-årige mand afgav selv forklaring under grundlovsforhøret. Her gjorde han det klart, at han aldrig har mødt eller hørt om Hanne With og nægtede derfor drabssigtelsen.

Han er blevet varetægtsfængslet i 27 dage frem til 5. marts.