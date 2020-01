Læderveste fundet i midtjysk virksomhed og seddel om værdisæt indgår i sag mod bande, der havde 200 medlemmer.

Håndfaste regler om påklædning, betaling af kontingent og en hierarkisk struktur er med til at bevise, at Loyal To Familia ikke bare har været en løs gruppering af unge, der kan lide at være sammen og at hjælpe hinanden.

Det fastslår Københavns Byret i fredagens dom om et forbud. Banden er en forening i Grundlovens forstand, og det er der fremlagt mange beviser på, mener domsmandsretten.

For eksempel fandt politiet hos en broderivirksomhed i Engesvang i Midtjylland 109 læderveste, som var tiltænkt banden. De skulle forsynes med bandens bomærke, og der var titler som President, Capitan, Sergent, Nomad, Prospect og Hangaround.

En håndskreven seddel med overskriften "LTF værdisæt?" og med stikord som "fælles mål/organisering og "Defense/Atack" underbygger, at der var en fast struktur.

I sommeren 2018 var der cirka 200 medlemmer. De optrådte for eksempel i Fredericia, Køge, Helsingør, Nivå og på Nørrebro i København. I Danmark var der ni afdelinger, og i Sverige var der to.

Hovedmanden og skaberen var Shuaib Khan, som for to år siden blev udvist af Danmark.

Han og de øvrige personer i ledelsen traf i 2013 beslutning om at etablere LTF, og formålet var klart: Man ville "sikre sig kontrollen med kriminelle og illegale markeder ved brug af vold og trusler om vold", står der i dommens præmisser.

Banden ekspanderede kraftigt, og det kostede flere mennesker livet, mens andre blev såret. Modstanderne var i hvert fald fem andre bander rundt om i landet, hedder det.

Det var "en væbnet kamp". Og den handlede om at sikre sig kontrol med blandt andet hashmarkeder i København og i belastede boligområder i Skovlunde, Køge, Hillerød, Allerød, Helsingør, Kokkedal, Nivå og i det nordlige og vestlige Aarhus, mener retten.

I dommen henvises til 14 domme om LTF-medlemmers voldelige optræden.

Det eneste formål med etableringen var gennem vold og brug af skydevåben at "skabe ulovlige økonomiske indtægter til medlemmerne af Loyal To Familia", lyder konklusionen.

Politiets foreløbige forbud mod LTF får rettens godkendt-stempel. Det var nødvendigt "for at sikre borgerne og samfundet mod yderligere lovovertrædelser fra Loyal To Familia", står der i dommen.

/ritzau/