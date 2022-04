Virkeligheden overgår ofte fantasien.

Men når det kommer til den 71-årige krimiforfatter Nancy Crampton-Brophy, viser det sig, at fantasi og faktiske omstændigheder går meget godt hånd i hånd.

Hun er forfatteren bag essayet 'Sådan dræber du din mand', og det er nøjagtig, hvad hun er tiltalt for i skrivende stund.

Det skriver The Independent.

Helt præcist er Crampton-Brophy tiltalt for at have skudt og dræbt sin mand, kokken Daniel Brophy, i 2018.

Han blev fundet af en kollega i et køkken på Oregon Culinary Institute i USA, hvor han lå død med et skudsår i ryggen og et i brystet.

Som følge af mordet på Daniel Brophy, stod Nancy Crampton-Brophy til at modtage 10,2 millioner kroner.

Ifølge anklagemyndigheden var Nancy Crampton-Brophy i nærheden af gerningsstedet på morddagen, men hun har selv forklaret, at hun var hjemme hele dagen.

Nancy Crampton-Brophy har erklæret sig ikke skyldig i alle anklager.

Som forfatter har hun udgivet bøger som 'Den forkerte elsker' og 'Den forkerte ægtemand'. I essayet 'Sådan dræber du din mand', skriver hun:

'Som forfatter bruger jeg meget tid på at tænke på mord, og derigennem politiprocedurer. Man kan sige, at hvis mordet skal sætte mig fri, så skal jeg helst undgå fængsel for det.'

'Det er nemmere at ønske folk døde, end det er rent faktisk at dræbe dem. Men dét, jeg ved om mord, er, at vi alle sammen er i stand til gøre det, hvis vi bliver presset længe nok,' skriver hun.

Sagsakter, der blev frigivet til offentligheden i 2019, slår fast, at på parrets iTunes konto havde man gemt en artikel med overskriften '10 måder at slippe afsted med mord'.

På Facebook skrev Nancy Crampton-Brophy 3. juni 2018:

'Til mine Facebookvenner og familie har jeg sørgelige nyheder. Min ægtemand og bedste ven Dan Brophy blev dræbt i går morges.'

'Til de af jer, der er nære relationer og føler, at I skal ringe, så har I ret, men jeg har svært ved at finde mening ved det hele lige nu.'