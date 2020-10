I 2014 blev den anmelderroste film Nightcrawler med Jake Gyllenhaal i hovedrollen sendt overalt i landets biografer.

Filmen handler om en krimifotograf, der selv står bag de forbrydelser, som han tager billeder af og herefter sælger til den lokale avis.

Og hvorfor er det så interessant?

Jo, for fredag faldt der dom i en brandstiftelsessag i Djursland, der leder tankerne hen på den amerikanske film.

Sagen handler om en 23-årig mand, der i april arbejdede som såkaldt 112-fotograf hos Øxenholt Foto, som lever af at sælge billeder af brande og ulykker til tabloidmedier som eksempelvis B.T.

Men 16. april 2020 tog manden billeder af en brand, som han vidste lidt for meget om.

Det skriver Sjællandske Medier.

Den 23-årige mand havde nemlig selv antændt branden, som han så efterfølgende stod og fotograferede.

I retten blev den 23-åriges medgerningsmands forklaring læst op, og den gik på, at de havde besluttet sig for at brænde kolonihavehuset i Grenaa af, så fotografen kunne tage billeder af det, og så de kunne tjene penge på billederne.

Den forklaring nægtede den 23-årige fotograf dog.

Ikke desto mindre erkendte han at have sat ild til huset, men påstod dog, at det blot var meningen, at billederne skulle lægges på Facebook.

I retten kom det derudover frem, at den 23-årige mand havde stået bag to andre brande, et indbrud på McDonalds og to tyverier.

Derfor blev han i alt idømt ti måneders fængsel, men da han allerede havde siddet varetægtsfængslet i næsten ét halvt år, blev han løsladt efter domsafsigelsen.

Sjællandske Medier har talt med Per Øxenholt, der havde den 23-årige mand som ansat ved gerningstidspunktet, og han er rystet over hele situationen.

»Jeg er chokeret over det her. Så snart jeg fandt ud af det, sendte jeg ham en sms om, at han var fyret,« fortæller Per Øxenholt til Sjællandske Medier.