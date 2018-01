Dansk skibschef på "Absalon" afviser mandatsvig og bedrageri efter natligt besøg på maltesisk stripklub.

Roskilde. En højtstående søofficer forsvarer sig torsdag ved Retten i Roskilde mod anklager om at have brugt Forsvarets penge på en maltesisk stripklub. Han nægter sig skyldig.

Manden har rang af kommandørkaptajn og var skibschef på krigsskibet "Absalon", der i efteråret 2016 var udsendt til Middelhavet som led i kampen mod terrorisme. Operation Active Endeavour hed den internationale indsats.

Natten til 23. november lå skibet i havn i Valetta, Maltas hovedstad. Aftenen inden havde alle officerer om bord været ude at spise i byen. De var mellem 20 og 25, forklarer kommandørkaptajnen fra vidneskranken.

Bagefter fortsatte de videre i byen, og i den forbindelse endte de på stripklubben Stiletto Gentlemen's Club. Her blev der foretaget to betalinger og to hævninger på mandens firmakort. Beløbet var sammenlagt 17.325 kroner.

- Altså, jeg er sømand. Jeg ved godt, hvad der foregår på en stripklub, forklarer kommandørkaptajnen på auditør Claus Risbjergs spørgsmål om hans viden om, hvad det var for et sted, han var på den nat.

Kommandørkaptajnen har dog svært ved at huske nøjagtigt, hvad der er blevet brugt penge på. I retten forklarer han, at han ikke mener at have hævet pengene.

Fem dage efter besøget på stripklubben valgte kommandørkaptajnen at kontakte kortudstederen og gjorde indsigelse mod de betalinger, som var trukket på kortet. Han mener nemlig ikke, at det var ham, der brugte pengene.

En tilsvarende indsigelse gjorde manden til sin egen bank et par dage inden. Det var to dage efter besøget på stripklubben. Her klagede han over, at der på hans dankort var hævet 14.721 kroner.

I retten fortæller han, at han på et tidspunkt besluttede sig for "selv at æde" regningen fra firmakortet. Han mente, at det var besværligt at anmelde sagen til politiet på grund af, at der ifølge ham er megen korruption på Malta.

Han afviser dog pure, at der blev brugt penge på "dyre ting" på klubben, og der var ikke champagne på bordet.

Kommandørkaptajnen fortæller desuden i retten, at de to kontanthævninger nær stripklubben, var helt efter bogen. Som udsendt er det nemlig normalt, at man hæver kontantbeløb, så man kan betale for eksempel taxaer og lignende.

Og det er også helt normalt, at man hæver flere penge ad gangen, så man har kontanter til en længere periode.

Kommandørkaptajnen er anklaget for mandatsvig, forsøg på bedrageri, afgivelse af urigtige oplysninger samt for pligtforsømmelse.

Det er Forsvarets Auditørkorps, der er anklagemyndighed i sagen. For de påståede forbrydelser er nemlig sket som led i tjeneste ved Forsvaret, og så er det en sag for auditørerne.

Der ventes at falde dom i sagen torsdag eftermiddag.

/ritzau/